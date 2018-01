Organizatorzy Zadymki – bielskie stowarzyszenie Sztuka Teatr – honoruje tym wyróżnieniem najwybitniejszych twórców jazzu. Jej posiadaczami są m.in. Johnny Griffin, Roy Hargrove, Joe Lovano, Charlie Haden, Wayne Shorter, McCoy Tyner, Ahmad Jamal i Włodzimierz Pawlik.

Anioł Jazzowy to statuetka z brązu, której twórcą jest bielska rzeźbiarka Lidia Sztwiertnia. Muzycy odbiorą nagrody osobiście podczas tegorocznej Zadymki. Możdżer będzie główną postacią Gali Polskiego Jazzu, 20 lutego. Dwa dni później wystąpi Jean Luc Ponty. Kurt Elling odbierze wyróżnienie 25 lutego podczas koncertu wieńczącego tegoroczną Zadymkę. Odbędzie się on w sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.

Możdżer jest pianistą, kompozytorem i producentem muzycznym. Był wielokrotnie zwycięzcą plebiscytów, m.in. w kategorii „Fortepian” magazynu Jazz Forum. Nagrywał z najwybitniejszymi polskimi muzykami, m.in. Tomaszem Stańką, Januszem Muniakiem, Michałem Urbaniakiem i Adamem Pierończykiem. Współpracował ze Zbigniewem Preisnerem. Od lat pracuje też z mieszkającym w Los Angeles Janem Kaczmarkiem. Koncertował i nagrywał z międzynarodowymi gwiazdami, jak Pat Metheny, Joe Lovano, Archi Shepp, David Liebman, David Gilmour, Marcus Miller i John Scofield.

„Jean Luc Ponty to francuski wirtuoz skrzypiec, który popularność zdobył koncertując z własnymi zespołami, ale także z Johnem McLaughlinem, Stanleyem Clarkiem, Alem Do Meolą, sztandarową formacją fusion jazzu The Mahavishnu Orchestra i ekscentrycznymi grupami Franka Zappy. Jest jednym z twórców muzyki jazz-rockowej. Znalazł idealną formułę na połączenie jazzu z elektrycznymi, nowoczesnymi formami rocka progresywnego. Ponty niewątpliwie króluje nad francuską sceną jazzową, a jego koncerty ściągają fanów z całego świata” – powiedział Batycki.

Zdobywca prestiżowej nagrody Grammy Kurt Elling jest według dziennika New York Times jednym z najwybitniejszych współczesnych wokalistów. „Znany z technicznego opanowania i emocjonalnej głębi bogatego, czterooktawowego głosu barytonowego, poszerza możliwości wokalistyki jazzowej, dzięki czemu stał się jednym z najpopularniejszych wykonawców współczesnego jazzu” – powiedział Batycki.

Lotos Jazz Festival – Bielska Zadymka Jazzowa to jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych w Polsce. Tegoroczna edycja potrwa od 18 do 25 lutego.

Podczas dotychczasowych edycji Zadymki w Bielsku-Białej wystąpiło wielu wybitnych muzyków, m.in. Wayne Shorter, Hank Jones, Charlie Haden, zespół Yellowjackets, Joe Lovano, Dave Doulgas, Kevin Mahogany, Roy Hargrove, David Murray, Danilo Perez, John Patitucci, Brian Blade, Ahmad Jamal i Benny Golson. (PAP)