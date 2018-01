Pierwsze miejsce na pewno do nich nie należy. Michael Buble kojarzy się Polakom ze świętami niemal tak samo mocno jak Kevin sam w domu lub Nowym Jorku. Dalej widać wyraźnie kto zawładnął wyobraźnią rodaków. Kortez od kilku tygodni nie schodzi z czołówki zestawienia podobnie jak Paluch, którego płyta pokryła się już złotem.

W pierwszej trójce mamy aż lub tylko trzy płyty przygotowane z myślą o świętach. Są za to ulubieńcy: Maciej Maleńczuk grający Młynarskiego, Zbigniew Wodecki oraz Ed Sheeran.

Późne premiery były skazane na porażkę – koncertówki Kultu i Linkin Park nie miały szansy na dobrą promocję w świątecznym rozgardiaszu. Nie zdziwię się jednak, jeśli ich żywot będzie o wiele dłuższy niż niejednej płyty, która jest w pierwszej dwudziestce zestawienia.

Objaśnienia skrótów

N – nowość

Z – złoto

P - platyna

1. (2xP) Michael Buble – Christmas

2. (Z) Kortez – Mój Dom

3. (Z) Paluch – Złota Owca

4. Różni Wykonawcy – Złota Kolekcja – Kolędy i Pastorałki

5. Różni Wykonawcy – Męskie Granie 2017

6. (3xP) Ed Sheeran – Divide

7. (Z) Zbigniew Wodecki – The Best – Zacznij Od Bacha

8. Maciej Maleńczuk – Maleńczuk Gra Młynarskiego

9. Young Multi – Nowa Fala

10. Różni Wykonawcy – Święta Bez Granic 2017

11. (Z) Ania Dąbrowska – The Best Of

12. (P) Sting – 57th & 9th

13. U2 – Songs Of Experience

14. (Z) Stanisława Celińska – Świątecznie

15. Hey – CDN

16. Jaromir Nohavica – Poruba

17. Eminem – Revival

18. Sound’N’Grace – Życzenia

19. Bednarek – Talizman

20. (Z) Taco Hemingway – Szprycer

21. Kuba Badach – Oldschool

22. Sławomir – The Greatest Hits

23. Leszek Możdżer & Holland Baroque – Earth Particles

24. (Z) Queen – The Platinum Collection – Greatest Hits I,II&III

25. Różni Wykonawcy – Marek Niedźwiecki – Muzyka Ciszy 5

26. Andrzej Piaseczny – O Mnie, O Tobie, O Nas

27. Różni Wykonawcy – Mój Empik – Moja Muzyka (Christmas Vol.2)

28. (N) Linkin Park – One More Light – Live

29. (P) Quebonafide – Egzotyka

30. (2xP) Depeche Mode – Spirit

31. TGD – Kolędy Świata 2

32. (P) The Rolling Stones – Blue & Lonesome

33. (Z) Leonard Cohen – The Essential Leonard Cohen

34. Edyta Geppert – The Best Of

35. (Z) Imagine Dragons – Evolve

36. (P) Golec Uorkiestra – Koncert Kolęd I Pastorałek W Bazylice Jasnogórskiej

37. (N) Różni Wykonawcy – Bravo Hits Zima 2018

38. Donguralesko – Dom Otwartych Drzwi

39. Chada – Recydywista

40. Otsochodzi – Nowy Kolor

41. Jazz Band Młynarski-Masecki – Noc W Wielkim Mieście

42. Muzyka Filmowa – Listy Do M. 3

43. Anita Lipnicka & The Hats – Miód i Dym

44. (N) Kult – Made In Poland II

45. (P) Różni Wykonawcy – Męskie Granie 2016

46. (Z) Paweł Domagała – Opowiem Ci O Mnie

47. Artur Rojek – Koncert Nospr

48. Jessie Ware – Glasshouse

49. Kortez – Bumerang

50. Magda Umer – Kolędy