Nie podano przyczyny zgonu, ale Thomas ujawnił w 2014 r., że zdiagnozowano u niego raka prostaty.

Urodzony w roku 1941 muzyk, był nie tylko instrumentalistą (grał na flecie) ale i piosenkarzem. Początkowo występował w różnych zespołach bluesowych i rockowych w Birmingham.

W 1964 r. założył razem z Mike Pinderem i Dennym Laine zespół The Moody Blues. Później do zespołu dołączyli Graeme Edge i Clint Warwick. Grupa, która początkowo grała muzykę bluesową i rhytm and bluesową, zdobyła światową sławę w końcu lat 60. ub. wieku.

Później grupa została prekursorem nurtu nazwanego progressive rock, którego zapowiedzią był przebój z 1964 r. "Go Now". Przełomowym dla tego nurtu okazał się album z 1967 r. "Days of Future Passed" z charakterystycznym solo Thmasa na flecie w utworze "Nights in White Satin".

Thomas był autorem wielu przebojów The Moody Blues, m. in. "Legend of a Mind" i "Veteran Cosmic Rocker".

Po tym jak zespół rozpadł się w 1974 r. artysta nagrał dwa albumy solowe. Po reaktywacji zespołu Thomas występował i nagrywał z nim do ok. 2000 r. Później zrezygnował z kariery ze względu na pogarszający się stan zdrowia.

W kwietniu br. The Moody Blues mają zostać przyjęci do Rock and Roll Hall of Fame w Cleveland, w amerykańskim stanie Ohio.