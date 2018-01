Informację o tym, że będzie proces, potwierdziła sama Lana Del Rey na twitterze. Sprawa wygląda dziwnie - Radiohaed oskarżyli wokalistkę o to, że jej nagranie "Get Free" jest kopią, czyli plagiatem słynnej kompozycji "Creep", która wciąż dla wielu jest wizytówką brytyjskiej formacji. Lana Del Rey miała wszystkiemu zaprzeczyć, ale z drugiej strony, by polubownie zakończyć sprawę z własnej woli chciała oddać 40 procent wpływów z nagrania.

Dla Radiohead było to za mało - muzycy nie poszli na ugodę i zażądali pełni praw. Sprawa zakończy się teraz w sądzie. Czy coś jest na rzeczy - słuchając porównania przygotowanego przez redakcję Consequence of Sound ciężko mieć wątpliwości.

Oto zaś całe nagranie Lany Del Rey:

Oraz całe nagranie Radiohead: