W tygodniu, w którym głośno było o likwidacji magazynu Bravo, jego składanka – przygotowana na zimę 2017 roku podbiła listę najlepiej sprzedawanych płyt w Polsce. Nie ma się temu co dziwić – to popularna seria, a płyty w jej ramach wydane są towarzyszkami wielu zabaw.

Na drugim miejscu widzimy album, który potwierdza siłę Empiku, jako najpopularniejszego stacjonarnego miejsca zakupów płytowych. Dalej w pierwszej dziesiątce niespodzianek specjalnie nie ma – obecność The Rolling Stones to efekt akcji marketingowej, podbitej dodatkowo przez spekulacje na temat koncertu legendy rocka w naszym kraju.

Do pierwszej dziesiątki trafił też Sławomir – jeśli ktoś zastanawia się, czy warto dobrze przygotować się do występów telewizyjnych (Sylwester w TVP) to ma tutaj odpowiedź.

(n) - nowość

(Z) – złoto

(P) – platyna

1. Różni wykonawcy – Bravo Hits zima 2018

2. (n) Różni wykonawcy – Mój Empik – moja muzyka: polska muzyka vol. 3

3. (Z) Ania Dąbrowska – The Best Of

4. (Z) Paluch – Złota owca

5. (3xP) Ed Sheeran – Divide

6. (P) The Rolling Stones – Blue & Lonesome

7. Sławomir – The Greatest Hits

8. (Z) Kortez – Mój dom

9. Różni wykonawcy – Męskie Granie 2017

10. (Z) Zbigniew Wodecki – The Best – Zacznij od Bacha

11. Otsochodzi – Nowy kolor

12. (Z) Leonard Cohen – The Essential Leonard Cohen

13. Maciej Maleńczuk – Maleńczuk gra Młynarskiego

14. Young Multi – Nowa fala

15. Bednarek – Talizman

16. Sound’n’Grace – Życzenia

17. Eminem – Revival

18. Chada – Recydywista

19. (P) Quebonafide – Egzotyka

20. Hey – CDN

21. Jazz Band Młynarski-Masecki – Noc w wielkim mieście

22. U2 – Songs Of Experience

23. donGURALesko – Dom otwartych drzwi

24. (3XP) Alvaro Soler – Eterno Agosto

25. Jaromir Nohavica – Poruba

26. Luis Fonsi – Despacito & Mis Grandes Exitos

27. Różni wykonawcy – Marek Niedźwiecki – Muzyka ciszy 5

28. Leszek Możdżer & Holland Baroque – Earth Particles

29. (Z) Queen – The Platinum Collecion – Greatest Hits I, II & III

30. (Z) Taco Hemingway – Szprycer

31. (Z) Różni wykonawcy – Bravo Hits lato 2017

32. (Z) Imagine Dragons – Evolve

33. Dudek P56 – 11Solo.Mytape

34. Kuba Badach – Oldschool

35. Sarius – Antihype

36. (P) Michał Szpak – Byle być sobą

37. (2xP) Guns N’ Roses – Greatest Hits

38. Pokahontaz – Reset

39. (P) Sting – 57th & 9th

40. Michał Bajor – Od Kofty… do Korcza vol. 2

41. Edyta Geppert – The Best Of

42. (P) Różni wykonawcy – Męskie Granie 2016

43. (Z) Dire Straits & Mark Knopfler – Private Investigations – The Best Of

44. (P) Andrea Bocelli – Passione

45. Michał Bajor – Od Kofty… do Korcza vol. 1

46. Kult – Made in Poland II

47. (2xP) Paluch – Ostatni krzyk osiedla

48. Arczi Szajka, Bonus RPK – Eksperyment

49. (Z) Paweł Domagała – Opowiem ci o mnie

50. ReTo – Kruk