Na razie nie znamy przyczyn śmierci. The Independent potwierdzając informacje o śmierci poinformował, że wokalistka przebywała w Londynie i pracowała z zespołem w studiu nagraniowym. jej zgon mi nagły charakter.

Grupa The Cranberries została założona w 1989 roku. Zainteresowanie fanów i uznanie krytyki uzyskała już w 1993 roku, kiedy to na rynek trafiła ich debiutancka płyta "Everybody Ese Doinig It, So Why Can't We?". Na płycie znalazło się m.in. nagranie "Linger", które znalazło uznanie po obu stronach oceanu.

Największy sukces osiągnęła w 1994 roku dzięki albumowi "No Need To Argue" i zawartemu na niej przebojowi "Zombie".

Zespół sprzedał ponad 40 milionów płyt i był jedną z najbardziej rozpoznawalnych irlandzkich formacji rockowych. Dolores miała na koncie dwie płyty solowe - wydaną w 2007 "Are You Listening?" oraz opublikowaną dwa lata później "No Baggage".

Prasa od lat spekulowała o kłopotach zdrowotnych Dolores - mówiło się, że artystka cierpiała na anoreksję. Brytyjskie tabloidy sugerowały też, że za przerwy w działalności grupy odpowiedzialna jest depresja wokalistki.

The Cranberries czterokrotnie byli w naszym kraju - w 25 kwietnia 2002 roku zagrali w katowickim Spodku, 14 października 2012 na warszawskim Torwarze, 3 czerwca 2016 roku wystąpili w Lublinie, a nie tak dawno temu, bo 1 maja 2017 roku grali we Wrocławiu.

Grupa ma na swoim koncie siedem płyt - ostatni album "Something Else" wydany został w 2017 roku.

Dolores od 1994 roku była w związku małżeńskim z Donem Burtonem. Razem mieli trójkę dzieci - para od 2014 roku pozostawała w separacji.