Raport jak co roku opublikował ZPAV. Większość w zestawieniu OLiS stanowią płyty polskich wykonawców.

Łącznie w pierwszej setce znalazło się 58 polskich albumów przy 55 w roku 2016.

Na pierwszym miejscu zestawienia pojawił się drugi studyjny album rapera Quebonafide, pt. "Egzotyka". To kolejny rok, gdy najlepiej sprzedającą się płytą fizyczną jest album hip-hopowy (w roku 2016 był to album O.S.T.R. "Życie po śmierci"). Miejsce drugie przypadło albumowi "Divide" Eda Sheerana, a podium zamknął Depeche Mode z płytą "Spirit".

Quebonafide to tak naprawdę Kuba Grabowski. Na polskiej scenie jest obecny od ponad dekady. Poprzedni album - "Ezoteryka" był na pierwszym miejscu listy najlepiej sprzedawanych płyt w Polsce.

W pierwszej dziesiątce najpopularniejszych płyt ubiegłego roku pojawiło się pięć albumów krajowych wykonawców. Oprócz pozycji pierwszej polskie albumy uplasowały się na miejscach 4. i 5., odpowiednio: Kortez z płytą "Mój dom" oraz Paluch i "Złota Owca". Obie płyty miały premierę w listopadzie ubiegłego roku. Na pozycjach 8. i 9. znaleźli się: Ania Dąbrowska z albumem "Dla naiwnych marzycieli" oraz Zbigniew Wodecki – The best. Zacznij od Bacha. Spośród zagranicznych wykonawców do pierwszej dziesiątki dotarli jeszcze Alvaro Soler z debiutanckim albumem, po raz kolejny Ed Sheeran z albumem "X" oraz grupa Coldplay z płytą "A Head Full of Dreams", która premierę miała w 2015 roku.

Oto pełne zestawienie.

OLiS 2017 - TOP 100

1. QUEBONAFIDE – EGZOTYKA – QUEQUALITY / STEP HURT

2. ED SHEERAN – DIVIDE – WARNER MUSIC / WARNER MUSIC POLAND

3. DEPECHE MODE – SPIRIT – SONY MUSIC ENTERTAINMENT POLAND

4. KORTEZ – MÓJ DOM – JAZZBOY RECORDS / OLESIEJUK

5. PALUCH – ZŁOTA OWCA – B.O.R. RECORDS / STEP HURT

6. ALVARO SOLER – ETERNO AGOSTO – UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC POLSKA

7. ED SHEERAN – X – WARNER MUSIC / WARNER MUSIC POLAND

8. ANIA DĄBROWSKA – DLA NAIWNYCH MARZYCIELI – SONY MUSIC ENTERTAINMENT POLAND

9. ZBIGNIEW WODECKI – THE BEST. ZACZNIJ OD BACHA – MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA / MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA

10. COLDPLAY – A HEAD FULL OF DREAMS – WARNER MUSIC / WARNER MUSIC POLAND

11. ANNA MARIA JOPEK & GONZALO RUBALCABA – MINIONE – UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC POLSKA

12. MĘSKIE GRANIE 2016 – POLSKIE RADIO / OLESIEJUK

13. BRAVO HITS LATO 2017 – MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC POLSKA

14. GEORGE MICHAEL – TWENTY FIVE – SONY MUSIC ENTERTAINMENT POLAND

15. MĘSKIE GRANIE 2017 – POLSKIE RADIO / OLESIEJUK

16. YOUNG MULTI – NOWA FALA – YOUNG FAMILY LABEL / MY MUSIC

17. ZBIGNIEW WODECKI – ZŁOTA KOLEKCJA. ZACZNIJ OD BACHA– POMATON / WARNER MUSIC POLAND

18. STING – THE BEST OF 25 YEARS – A&M / UNIVERSAL MUSIC POLSKA

19. LP – LOST ON YOU – MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC POLSKA

20. TACO HEMINGWAY – SZPRYCER – ASFALT RECORDS / ASFALT DISTRO

21. MACIEJ MALEŃCZUK – MALEŃCZUK GRA MŁYNARSKIEGO – SONY MUSIC ENTERTAINMENT POLAND

22. SIA – THIS IS ACTING – SONY MUSIC ENTERTAINMENT POLAND

23. DAWID PODSIADŁO – ANNOYANCE AND DISAPPOINTMENT – SONY MUSIC ENTERTAINMENT POLAND

24. KALI, PAWBEATS – CHAKRA – GANJA MAFIA LABEL / STEP HURT

25. ANIA DĄBROWSKA – THE BEST OF – SONY MUSIC ENTERTAINMENT POLAND

26. EMPIK PREZENTUJE: BEST CHRISTMAS HITS – SONY MUSIC ENTERTAINMENT POLAND

27. MUZYKA FILMOWA – LA LA LAND – INTERSCOPE USA / UNIVERSAL MUSIC POLSKA

28. O.S.T.R. – MTV UNPLUGGED. AUTENTYCZNIE – ASFALT RECORDS / ASFALT DISTRO

29. PALUCH – OSTATNI KRZYK OSIEDLA – B.O.R. RECORDS / STEP HURT

30. LEONARD COHEN – LIVE IN LONDON – SONY MUSIC ENTERTAINMENT POLAND

31. MICHAŁ BAJOR – MOJA MIŁOŚĆ – SONY MUSIC ENTERTAINMENT POLAND

32. SYLWIA GRZESZCZAK –TAMTA DZIEWCZYNA – GORGO / WARNER MUSIC POLAND

33. ANDRZEJ PIASECZNY –O MNIE, O TOBIE, O NAS – SONY MUSIC ENTERTAINMENT POLAND

34. PEJA, SLUMS ATTACK – REMISJA – RPS ENTERTEYMENT / MY MUSIC

35. O.S.T.R. – ŻYCIE PO ŚMIERCI – ASFALT RECORDS / ASFALT DISTRO

36. IMAGINE DRAGONS – EVOLVE – UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC POLSKA

37. SŁAWOMIR – THE GREATEST HITS – SONICCA / AGORA

38. METALLICA – HARDWIRED … TO SELF-DESTRUCT – EMI OTHER INTERNATIONAL / UNIVERSAL MUSIC POLSKA

39. MICHAEL BUBLE – CHRISTMAS – WARNER MUSIC / WARNER MUSIC POLAND

40. KUBA BADACH –OLDSCHOOL – AGORA / AGORA

41. HEY – CDN – KAYAX / WARNER MUSIC POLAND

42. RED HOT CHILI PEPPERS – THE GETAWAY – WARNER MUSIC / WARNER MUSIC POLAND

43. ZBIGNIEW WODECKI, MITCH&MITCH – 1976: A SPACE ODYSSEY – AGORA / AGORA

44. KORTEZ – BUMERANG – JAZZBOY RECORDS / OLESIEJUK

45. AGNIESZKA CHYLIŃSKA – FOREVER CHILD – POMATON / WARNER MUSIC POLAND

46. BIAŁAS, LANEK – POLON – SB MAFFIJA / STEP HURT

47. ZŁOTA KOLEKCJA. KOLĘDY I PASTORAŁKI – POMATON / WARNER MUSIC POLAND

48. MICHAEL JACKSON – NUMBER ONES – SONY MUSIC ENTERTAINMENT POLAND

49. KAZIK & KWARTET PROFORMA – TATA KAZIKA KONTRA HEDORA – SP RECORDS / E-MUZYKA

50. DEEP PURPLE – INFINITE – earMUSIC / MYSTIC PRODUCTION

51. NOCNY KOCHANEK – ZDRAJCY METALU – NOCNY KOCHANEK / SONIC

52. MUZYKA FILMOWA – FIFTY SHADES DARKER – OTHER POP / UNIVERSAL MUSIC POLSKA

53. ORGANEK – CZARNA MADONNA – MYSTIC PRODUCTION / MYSTIC PRODUCTION

54. TEDE & SIR MICH – SKRRRT – WIELKIE JOŁ / MY MUSIC

55. CHRISTMAS & THE CITY VOL. 2. PLATINUM EDITION – MY MUSIC / MY MUSIC

56. STING – 57TH & 9TH – INTERSCOPE USA / UNIVERSAL MUSIC POLSKA

57. U2 – SONGS OF EXPERIENCE – ISLAND UK / UNIVERSAL MUSIC POLSKA

58. LEONARD COHEN – YOU WANT IT DARKER – SONY MUSIC ENTERTAINMENT POLAND

59. SOUND’N’GRACE – ŻYCZENIA – GORGO MUSIC / MY MUSIC

60. DONGURALESKO – DOM OTWARTYCH DRZWI – SZPADYZOR RECORDS / MY MUSIC

61. HARRY STYLES – HARRY STYLES – SONY MUSIC ENTERTAINMENT POLAND

62. PAWEŁ DOMAGAŁA – OPOWIEM CI O MNIE – MYSTIC PRODUCTION / MYSTIC PRODUCTION

63. U2 – 18 SINGLES – MERCURY UK / UNIVERSAL MUSIC POLSKA

64. GUNS N’ ROSES – GREATEST HITS – UM 3 /UNIVERSAL MUSIC POLSKA

65. ŚWIĘTA BEZ GRANIC 2017 – POLSKIE RADIO / OLESIEJUK

66. DWA SŁAWY – DANDYS FLOW – EMBRYO / STEP HURT

67. HAPPYSAD – CIAŁO OBCE – MYSTIC PRODUCTION / MYSTIC PRODUCTION

68. ABBA – 18 HITS – UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC POLSKA

69. ROGER WATERS – IS THIS THE LIFE WE REALLY WANT? – SONY MUSIC ENTERTAINMENT POLAND

70. MICHAEL BUBLE – TO BE LOVED – WARNER MUSIC / WARNER MUSIC POLAND

71. LEMON – TU – JAKE VISION / WARNER MUSIC POLAND

72. SYLWIA GRZESZCZAK – KOMPONUJĄC SIEBIE – GORGO / WARNER MUSIC POLAND

73. KULT – MADE IN POLAND – SP RECORDS / E-MUZYKA

74. SIESTA XII. PREZENTUJE MARCIN KYDRYŃSKI – UNIVERSAL /UNIVERSAL MUSIC POLSKA

75. BEDNAREK –TALIZMAN – SPACE RECORDS / E-MUZYKA

76. DŻEM – THE SINGLES – SONIC / SONIC

77. MAŁACH, RUFUZ – PROJEKT INDEPENDENT – MR CREW / PROSTO / OLESIEJUK

78. LANA DEL REY – LUST FOR LIFE – UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC POLSKA

79. ARCTIC MONKEYS – AM – NOPAPER RECORDS / UNIVERSAL MUSIC POLSKA

80. VOO VOO – 7 – ART 2 MUSIC / AGORA

81. TACO HEMINGWAY – MARMUR – ASFALT RECORDS / ASFALT RECORDS

82. KUBAN – MYŚLISZ JESZCZE? – DOBZI LUDZIE / MY MUSIC

83. KĘKĘ – TRZECIE RZECZY – TAKIE RZECZY / PROSTO / OLESIEJUK

84. JAZZ DIVAS & THE CITY. PLATINUM EDITION – MY MUSIC / MY MUSIC

85. SADE – THE ULTIMATE COLLECTION – SONY MUSIC ENTERTAINMENT POLAND

86. WOJCIECH MŁYNARSKI – ZŁOTA KOLEKCJA. STRASZNIE LUBIĘ CIĘ PIOSENKO / PODCHODZĄ MNIE WOLNE NUMERY – POMATON / WARNER MUSIC POLAND

87. WOJCIECH MŁYNARSKI – ZŁOTA KOLEKCJA. ABSOLUTNIE (2017) – POMATON / WARNER MUSIC POLAND

88. JAROMIR NOHAVICA – PORUBA – MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC POLSKA

89. ANNA WYSZKONI – JESTEM TU NOWA – IZABELIN / UNIVERSAL MUSIC POLSKA

90. MATEUSZ ZIÓŁKO – NA NOWO – GORGO / WARNER MUSIC POLAND

91. MROZU – ZEW – GORGO / WARNER MUSIC POLAND

92. AKCENT – DIAMENTOWA KOLEKCJA DISCO POLO: AKCENT – MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC POLSKA

93. ME AND THAT MAN – SONGS OF LOVE AND DEATH – AGORA / AGORA

94. STANISŁAWA CELIŃSKA – ŚWIĄTECZNIE – MUSICOM / E-MUZYKA

95. MICHAŁ BAJOR – OD KOFTY… DO KORCZA VOL. 1 – SONY MUSIC ENTERTAINMENT POLAND

96. WŁODI – WSZYSTKIE DROGI PROWADZĄ DO DYMU – DISTRICT AREA / MY MUSIC

97. ORGANEK – GŁUPI – MYSTIC PRODUCTION / MYSTIC PRODUCTION

98. THE ROLLING STONES –BLUE & LONESOME – POLYDOR UK / UNIVERSAL MUSIC POLSKA

99. SYLWIA LIPKA – FALA / WAVE – MY MUSIC / MY MUSIC

100. QUEEN – THE PLATINUM COLLECTION. GREATEST HITS I, II & III – ISLAND UK / UNIVERSAL MUSIC POLSKA