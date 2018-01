Oto lista płyt, spośród których 7 marca zostanie ogłoszona płyta roku. Głosy na nią oddadzą nie tylko redaktorzy i współpracownicy pisma, ale także zaproszone grono dziennikarzy.

Laureatów poznamy 7 marca w Krakowie, podczas gali wręczenia nagród.

Oto lista dwudziestu nominowanych albumów:

Bitamina „Kawalerka”, Kalejdoskop

BNNT „Multiverse”, Instant Classic

EABS „Repetitions (Letters to Krzysztof Komeda)”, Astigmatic

Hańba „Będą bić!”, Antena Krzyku

Jarecki „Za wysoko”, Supa'High Music

Jazz Band Młynarski-Masecki „Noc w wielkim mieście”, Agora / Lado ABC

Kobieta z wydm „Bental”, Thin Man

L.Stadt „L.Story”, Mystic

LOTTO „VV”, Instant Classic

Maniucha i Ksawery „Oj borom, borom”, Wodzirej

MIN t „Assemblage”, Regime Brigade

MROZU „Zew”, Warner Music Poland

Nagrobki „Granit”, BDTA

Paulina Przybysz „Chodź tu”, Kayax

Piernikowski „No Fun”, Latarnia

Stefan Wesołowski „Rite of the End”, Ici d’ailleurs

THAW „Grains”, Agonia

Trupa Trupa „Jolly New Songs”, Ici d'ailleurs / Antena Krzyku

Voo Voo „7”, Art2Music / Agora

Zimpel / Ziołek „Zimpel / Ziołek”, Instant Classic