Składanki Bravo zawsze cieszyły się ogromną popularnością wśród tych, którzy poszukują samych przebojowych piosenek, a mniej ich interesują albumy jako całość. Składanki przygotowane przez Empik cieszą się zainteresowaniem, bo mają fantastyczną ekspozycję w sieci sklepów w całej Polsce.

W szczycie zestawienia widzimy też Anię Dąbrowską, Sławomira i Korteza, którzy od kilku tygodni budzą największe zainteresowanie Polaków. Ciekawe, jak wysoko byliby Paluch oraz Otsochodzi, gdyby mogli liczyć tez na tak częstą prezentację w rozgłośniach radiowych.

Jedyną nowością w zestawieniu jest płyta z nagraniami z musicalu „Piloci”, który jest sygnowana przez Teatr Muzyczny Roma.

Raport dotyczy sprzedaży w okresie 5-11 stycznia 2018 roku

Objaśnienie skrótów

Z - złota płyta

P - platynowa płyta

N - nowość

1. Różni wykonawcy – Bravo Hits Zima 2018

2. Różni wykonawcy – Mój Empik – moja muzyka: Polska Muzyka Vol. 3

3. (Z) Ania Dąbrowska – The Best Of

4. Sławomir – The Greatest Hits

5. (Z) Kortez – Mój dom

6. (3xP) Ed Sheeran – Divide

7. (P) The Rolling Stones – Blue & Lonesome

8. (Z) Paluch – Złota owca

9. Otsochodzi – Nowy kolor

10. Różni wykonawcy – Męskie granie 2017

11. (Z) Zbigniew Wodecki – The Best – Zacznij od Bacha

12. (N) Teatr Muzyczny Roma – Musical: Piloci

13. (Z) Leonard Cohen – The Essential Leonard Cohen

14. Maciej Maleńczuk – Maleńczuk gra Młynarskiego

15. Jazz Band Młynarski-Masecki – Noc w wielkim mieście

16. Sound’N’Grace – Życzenia

17. (P) Quebonafide – Egzotyka

18. Bednarek – Talizman

19. (Z) Imagine Dragons – Evolve

20. Jaromir Nohavica – Poruba

21. Donguralesk – Dom otwartych drzwi

22. Hey – CDN

23. Eminem – Revival

24. Chada – Recydywista

25. Queen – The Platinum Collection – Greatest Hits I,II & III

26. U2 – Songs of Experience

27. Young Multi – Nowa fala

28. Leszek Możdżer & Holland Baroque – Earth Particles

29. (Z) Taco Hemingway – Szprycer

30. (2xP) Paluch - Ostatni krzyk osiedla

31. (Z) Paweł Domagała – Opowiem ci o mnie

32. (Z) Różni wykonawcy – Bravo Hits Lato 2017

33. Sarius – Antihype

34. Alicja Majewska – Wszystko może się stać

35. (P) Michał Szpak – Byle być sobą

36. Dudek P56 – 11 Solo.MyTape

37. Greya Van Fleet – From The Fires

38. (2xP) Guns N’Roses – Greatest Hits

39. Różni wykonawcy – Marek Niedźwiecki – Muzyka Ciszy 5

40. Kuba Badach – Oldschool

41. (4xP) Sia – This Is Acting

42. (3xP) Alvaro Soler – Eterno Agosto

43. (Z) Dire Straits & Mark Knopfler – Private Investigations – The Best Of

44. (2xP) Kortez – Bumerang

45. (P) Sting – 57th & 9th

46. Pokahontaz – Reset

47. Luis Fonsi – Despacito & Mis Grandes Exitos

48. (P) Różni wykonawcy – Męskie granie 2016

49. Kult – Made In Poland II

50. Edyta Górniak – The Best Of