Polskie rozgłośnie radiowe mają ustawowy obowiązek prezentowania nagrań stworzonych przez naszych twórców. I go wykonują. Wystarczy tylko przez chwilę posłuchać czołowych rozgłośni radiowych, by natrafić na starsze nagrania zespołów Dżem, Kombi, Hey czy nawet jeden Osiem L. Ogromnym problemem jest dla większości rozgłośni prezentacja nowych nagrań. Dlatego też artyści mający na swym koncie jedną lub dwie płyty mają wielki problem z przebiciem się. Wyjątkami są tylko ci, którzy od początku flirtują z telewizjami, narzucając rozgłośniom swą obecność.

Jak zauważa w raporcie ZPAV - łącznie polski repertuar (wykonywany w języku polskim) stanowi jedynie 14% zestawienia TOP 50 i 21% zestawienia TOP 100 Airplay 2017.

Nieco odmienna sytuacja jest wciąż w stacjach Polskiego Radia oraz w rozgłośniach oferujących tematyczne podejście do ramówki – np. grających rocka. Ale nawet tu młodzi artyści narzekają, że trudno się im przebić.

Dlatego też efektem jest natłok pop w języku angielskim. Smutne to, bo dzieje się to w czasie ewidentnego wybuchu na rodzimej scenie – tylu świetnych wykonawców i płyt nie było od lat. Może warto to zauważyć?

AIRPLAY* 2017:

1. Ed Sheeran – Shape of You – Warner Music Poland

2. Tiësto – On My Way – Universal Music Polska

3. Grzegorz Hyży – O Pani! – Sony Music Entertainment Poland

4. Ofenbach – Be Mine – Warner Music Poland

5. Katy Perry – Chained to the Rhythm – Universal Music Polska

6. The Chainsmokers ft. Coldplay – Something Just Like This – Sony Music Entertainment Poland

7. Rag'n'Bone Man – Skin – Sony Music Entertainment Poland

8. Luis Fonsi – Despacito – Universal Music Polska

9. C-BooL ft. Giang Pham – DJ is Your Second Name – C-Wave Records

10. Filatov & Karas – Time Won’t Wait – Sony Music Entertainment Poland

11. Charlie Puth – Attention – Warner Music Poland

12. Alle Farben ft. Janieck – Little Hollywood – Sony Music Entertainment Poland

13. Gromee ft. Mahan Moin – Spirit – Sony Music Entertainment Poland

14. Sia – Move Your Body – Sony Music Entertainment Poland

15. Robin Schulz – OK – Warner Music Poland

16. Ed Sheeran – Galway Girl – Warner Music Poland

17. Zayn ft. Sia – Dusk Till Dawn – Sony Music Entertainment Poland

18. Welshly Arms – Legendary – Universal Music Polska

19. Ania Dąbrowska – Porady na zdrady (Dreszcze) – Sony Music Entertainment Poland

20. Disciples – On My Mind – Warner Music Poland

21. Shakira – Me Enamoré – Sony Music Entertainment Poland

22. Alvaro Soler ft. Monika Lewczuk – Libre – Universal Music Polska

23. Felix Jaehn ft. Hight & Alex Aiono – Hot2Touch – Universal Music Polska

24. Sound'n'Grace ft. Filip Lato – 100 – Gorgo Music

25. Rudimental ft. James Arthur – Sun Comes Up – Warner Music Poland

26. C-BooL – Magic Symphony – C-Wave Records

27. Burak Yeter ft. Danelle Sandoval – Tuesday – Warner Music Poland

28. Lanberry – Ostatni most – Universal Music Polska

29. The Weeknd – I Feel It Coming – Universal Music Polska

30. Robbie Williams – Love My Life – Sony Music Entertainment Poland

31. Jonas Blue ft. Raye – By Your Side – Universal Music Polska

32. Alvaro Soler – Animal – Universal Music Polska

33. Axwell /\ Ingrosso – More Than You Know – Universal Music Polska

34. Cheat Codes ft. Demi Lovato – No Promises – Warner Music Poland

35. Calvin Harris ft. Pharrell Williams, Katy Perry & Big Sean – Feels – Sony Music Entertainment Poland

36. Kygo ft. Selena Gomez – It Ain't Me – Sony Music Entertainment Poland

37. Kamil Bednarek – Poczuj luz – Universal Music Polska

38. Ofenbach – Katchi – Warner Music Poland

39. Sean Paul – No Lie – Universal Music Polska

40. Ania Dąbrowska – Z Tobą nie umiem wygrać – Sony Music Entertainment Poland

41. Clean Bandit ft. Zara Larsson – Symphony – Warner Music Poland

42. Harry Styles – Sign of the Times – Sony Music Entertainment Poland

43. Alan Walker – Alone – Sony Music Entertainment Poland

44. Gromee ft. Mahan Moin – Runaway – Sony Music Entertainment Poland

45. P!nk – What about Us – Sony Music Entertainment Poland

46. Ania Dąbrowska – Nieprawda (Gromee Remix) – Sony Music Entertainment Poland

47. David Guetta ft. Cedric Gervais & Chris Willis – Would I Lie to You – Warner Music Poland

48. Jax Jones ft. Raye – You don't Know Me – Universal Music Polska

49. Enrique Iglesias ft. Descemer Bueno & Zion y Lennox – Súbeme La Radio – Sony Music Entertainment Poland

50. Alle Farben – Bad Ideas – Sony Music Entertainment Poland

51. Bednarek ft. Matheo – Talizman – Space Records

52. Matthew Koma – Kisses Back – Sony Music Entertainment Poland

53. James Hype – More Than Friends – Warner Music Poland

54. Sigala & Ella Eyre – Came Here for Love – Sony Music Entertainment Poland

55. Ed Sheeran – Perfect – Warner Music Poland

56. Jonas Blue – Mama – Universal Music Polska

57. Mike Perry ft. Casso – Inside the Lines – Sony Music Entertainment Poland

58. Camila Cabello ft. Young Thug – Havana – Sony Music Entertainment Poland

59. LP – Other People – Magic Records

60. Clean Bandit ft. Sean Paul & Anne-Marie – Rockabye – Warner Music Poland

61. Maroon 5 – Don't Wanna Know – Universal Music Polska

62. Kungs vs Cookin' On 3 Burners – This Girl – Universal Music Polska

63. Imagine Dragons – Believer – Universal Music Polska

64. Feder – Lordly – Warner Music Poland

65. Shawn Mendes – There's Nothing Holdin' Me Back – Universal Music Polska

66. Robin Schulz ft. David Guetta & Cheat Codes – Shed a Light – Warner Music Poland

67. Imagine Dragons– Thunder – Universal Music Polska

68. Rag'n'Bone Man– Human – Sony Music Entertainment Poland

69. Anna Wyszkoni – Nie chcę Cię obchodzić – Universal Music Polska

70. Natalia Szroeder – Zamienię Cię – Margo / Warner Music Poland

71. Mateusz Ziółko – W płomieniach – Gorgo / Warner Music Poland

72. Natalia Nykiel – Spokój – Universal Music Polska

73. Kayah ft. Idan Raichel – Po co – Kayax Production & Publishing

74. Avicii – Without You – Universal Music Polska

75. David Guetta ft. Justin Bieber – 2U – Warner Music Poland

76. Alice Merton – No Roots – Sony Music Entertainment Poland

77. Portugal. The Man – Feel It Still – Warner Music Poland

78. Ewa Farna – Bumerang – Djak / Warner Music Poland

79. Martin Solveig ft. Alma – All Stars – Universal Music Polska

80. Maroon 5 – Cold – Universal Music Polska

81. Ewa Farna – Wszystko albo nic – EwoluZone

82. Anne-Marie – Ciao Adios – Warner Music Poland

83. Dua Lipa – New Rules – Warner Music Poland

84. Filatov & Karas – Tell It to My Heart – Magic Records

85. Kokab – Got U (Ready or Not) – Warner Music Poland

86. Justin Timberlake – Can’t Stop the Feeling! (Original Song from DreamWorks Animation's Trolls) – Sony Music Entertainment Poland

87. DJ Snake ft. Justin Bieber – Let Me Love You – Universal Music Polska

88. Loka – Atom miłości – Universal Music Polska

89. Calvin Harris – My Way – Sony Music Entertainment Poland

90. Patryk Kumór – Nudzę się – Universal Music Polska

91. Margaret – What You Do – Magic Records

92. Agnieszka Chylińska – Królowa łez – Pomaton / Warner Music Poland

93. Zayn ft. Taylor Swift – I Don’t Wanna Live Forever (Fifty Shades Darker) – Universal Music Polska / Sony Music Entertainment Poland

94. Duke Dumont – Ocean Drive – Universal Music Polska

95. Strachy Na Lachy – Dzień dobry kocham Cię – S.P. Records

96. Carla's Dreams – Sub Pielea Mea – Warner Music Poland

97. Adele – Water Under the Bridge – XL Recordings

98. Grzegorz Hyży – Noc i dzień – Sony Music Entertainment Poland

99. Vanotek ft. Eneli – Tell Me Who – Magic Records

100. Dawid Podsiadło – W dobrą stronę – Sony Music Entertainment Poland

* Airplay – to zestawienie najpopularniejszych utworów granych w polskich stacjach radiowych przygotowywane przez firmę MicroBe na zlecenie Związku Producentów Audio Video. System MicroBe jest zbudowanym od podstaw w Polsce, nowoczesnym narzędziem do automatycznego monitorowania i analizy strumieni audio/video w oparciu o autorskie algorytmy rozpoznawania utworów, oferującym zaawansowane możliwości raportowania danych o emisjach i słuchalności utworów muzycznych.

Na mocy umowy pomiędzy ZPAV i MicroBe monitorowane są 74 stacje radiowe (lokalne i ogólnopolskie) oraz 11 telewizyjnych kanałów muzycznych.