Płyta ukaże się trzy lata od premiery "Wanted On Voyage", z której pochodzą takie hity jak ‚Budapest’, ‚Barcelona’ czy ‚Blame it on Me’. Jak zapowiada muzyk - będzie to materiał o "eskapiźmie, marzeniach, lękach i miłości". Promuje go singiel „Paradise”.

George wyjaśnia: "Paradise" narodziło się jako melodia, która nie mogła wyjść mi z głowy. Dopiero kilka miesięcy później, kiedy siadałem do pisania piosenek, narodził się z niej utwór. Opowiada o spotkaniu kogoś, w kim od razu się zakochujemy. I o ile nieraz wahamy się co do swoich uczuć, w przypadku miłości nie mamy takich wątpliwości - miłość to miłość i w tym utworze przyrównałem ją do raju”.