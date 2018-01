Pierwsze dwie pozycje nie powinny zaskakiwać, bo dotyczą wykonawcy i gatunku, które w Polsce przyjęły się wyjątkowo dobrze. Trzecie miejsce pokazuje też, że siła rażenia Korteza nie słabnie – być może płyty dokupują ci, dla których ich nie tak dawno zabrakło, za co artysta przepraszał na swej ścianie na Facebooku.

W pierwszej dziesiątce nowością jest Camilla Cabello. Wiadomym było, że płyta trafi do zestawienia – jednak to, jak wysoko zadebiutowała należy uznać za niespodziankę.

Nowości mamy też w trzeciej dziesiątce. Popularność wirtuoza gitary Joe Satrianiego nie podlega dyskusji – nie zdziwię się, jeśli album będzie obecny w zestawieniu przez co najmniej kilka tygodni. Cieszy – i to bardzo – obecność debiutantki. Przekonać do siebie tylu Polaków, by płyta trafiła do zestawienia nie jest u nas rzeczą łatwą. Być może dlatego tez styczeń wybrano na ten miesiąc, w którym Polę Rise postanowiono szerzej pokazać światu. Następne tygodnie będą testem na ile mocno nowość ta się przyjęła.

Notowanie za okres 12-18 stycznia 2018

Objaśnienie skrótów:

N – nowość

Z – złota płyta

P – platynowa płyta

D – diamentowa płyta

1. RÓŻNI WYKONAWCY - SMOOTH JAZZ CAFE 17

2. (Z) LEONARD COHEN- THE ESSENTIAL LEONARD COHEN

3. (Z) KORTEZ- MÓJ DOM

4. (N) CAMILA CABELLO- CAMILA

5. RÓŻNI WYKONAWCY - BRAVO HITS ZIMA 2018

6. SŁAWOMIR - THE GREATEST HITS

7. (Z) ANIA DĄBROWSKA - THE BEST OF

8. (3xP) ED SHEERAN – DIVIDE

9. (Z) ZBIGNIEW WODECKI - THE BEST - ZACZNIJ OD BACHA

10. (Z) PALUCH - ZŁOTA OWCA

11. RÓŻNI WYKONAWCY - MÓJ EMPIK - MOJA MUZYKA: POLSKA MUZYKA VOL.3

12. RÓŻNI WYKONAWCY - MĘSKIE GRANIE 2017

13. (P) THE ROLLING STONES - BLUE & LONESOME

14. OTSOCHODZI - NOWY KOLOR

15. MACIEJ MALEŃCZUK - MALEŃCZUK GRA MŁYNARSKIEGO

16. (Z) QUEEN - THE PLATINUM COLLECTION - GREATEST HITS I,II&III

17. DONGURALESKO - DOM OTWARTYCH DRZWI

18. JAZZ BAND MŁYNARSKI-MASECKI - NOC W WIELKIM MIEŚCIE

19. (P) QUEBONAFIDE – EGZOTYKA

20. BEDNAREK - TALIZMAN

21. SARIUS – ANTIHYPE

22. (N) JOE SATRIANI - WHAT HAPPENS NEXT

23. STING - 57TH & 9TH

24. JAROMIR NOHAVICA – PORUBA

25. EMINEM – REVIVAL

26. MICHAŁ SZPAK - BYLE BYĆ SOBĄ

27. CHADA – RECYDYWISTA

28. (N) POLA RISE - ANYWHERE BUT HERE

29. TEATR MUZYCZNY ROMA - MUSICAL: PILOCI

30. HEY - CDN

31. (Z) TACO HEMINGWAY – SZPRYCER

32. (Z) IMAGINE DRAGONS – EVOLVE

33. LESZEK MOŻDŻER & HOLLAND BAROQUE - EARTH PARTICLES

34. U2 - SONGS OF EXPERIENCE

35. SOUND'N'GRACE – ŻYCZENIA

36. POKAHONTAZ – RESET

37. (2xP) GUNS'N'ROSES - GREATEST HITS

38. YOUNG MULTI - NOWA FALA

39. (3xP) ALVARO SOLER - ETERNO AGOSTO

40. (2xP) KORTEZ - BUMERANG

41. RÓŻNI WYKONAWCY - MAREK NIEDŹWIECKI - MUZYKA CISZY 5

42. (Z) DIRE STRAITS & MARK KNOPFLER - PRIVATE INVESTIGATIONS - THE BEST OF

43. (Z) RÓŻNI WYKONAWCY - BRAVO HITS LATO 2017

44. (D) ED SHEERAN – X

45. (Z) PAWEŁ DOMAGAŁA - OPOWIEM CI O MNIE

46. KULT - MADE IN POLAND II

47. (2xP) PALUCH - OSTATNI KRZYK OSIEDLA

48. KUBA BADACH – OLDSCHOOL

49. 30 DUDEK P56 - 11SOLO.MYTAPE

50. GRETA VAN FLEET - FROM THE FIRES