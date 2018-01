"Bardziej szczegółowy komunikat podamy w najbliższych dniach. Do tego czasu rodzina Marka prosi o poszanowanie prywatności w tym smutnym czasie" - dodała Vander.

Mark Edward Smith urodził się 5 marca 1957 roku w Salford. W 1976 roku założył zespół The Fall, przez który przewinęło się blisko 50 muzyków. Twórczość The Fall ewoluowała od muzyki punkowej w stronę rocka alternatywnego. Od początku istnienia Smith był jedynym stałym członkiem zespołu.

W ubiegłym roku The Fall wydało 32. album "New Facts Emerge". Grupa koncertowała dopóki pozwalał na to stan zdrowia lidera. W sierpniu, po tym jak Smith trafił do szpitala w związku z problemami układu oddechowego, formacja odwołała amerykańską trasę koncertową. Gdy jesienią The Fall występowało na kilku koncertach w Wielkiej Brytanii, Smith poruszał się na wózku inwalidzkim.

Oprócz The Fall Mark Smith razem z muzykami Mouse on Mars tworzył zespół Von Sudenfed, którego był wokalistą. Smith nagrał także dwa solowe albumy: The Post-Nearly Man (1988) i Pander! Panda! Panzer! (2002).

Muzyk zmarł 24 stycznia 2018 r.