Założony w Niemczech, w Essen w 1984 roku Kreator, to jeden z najbardziej wpływowych europejskich zespołów thrash metalowych. Tak jak wówczas wielu innych, Kreator połączył wpływy thrash metalowego brzmienia Metalliki z proto-black metalowym podejściem do grania Venom. Brzmienie grupy miało wpływ na rozwój zarówno death, jak i black metalu, ponieważ Kreator łączył elementy charakterystyczne dla obydwu gatunków.

Zespół sprzedał ponad dwa miliony płyt, stając się jednym z najlepiej sprzedających się niemieckich grup thrash metalowych. Ich styl zmieniał się wielokrotnie w trakcie ich kariery, przechodząc od speed metalowego grania z wyraźną inspiracją brzmienia Venom, wkraczając w thrash metal, dalej docierając do brzmień industrial i gothic metalu w latach dziewięćdziesiątych. W XXI wiek zespół wszedł powracając do swojego klasycznego thrash metalowego brzmienia, które kontynuuje do dnia dzisiejszego. Ich ostatni album Gods Of Violence znalazł się w notowaniu top 20 w dziesięciu krajach, a w ich rodzimych Niemczech doszedł do pozycji pierwszej.

Do sprzedaży trafią ponownie następujące albumy:

"Coma Of Souls" z 1990 roku w formie 2x CD z książeczką oraz 3x czerwony winyl (LP)

"Renewal" z 1992 roku w formie 1x CD z książeczką oraz 2x zielony winyl (LP)

"Cause For Conflict" z 1995 roku w formie 1x CD z książeczką oraz 2x niebieski winyl (LP)

"Outcast" z 1997 roku w formie 2x CD z książeczką oraz 2x pomarańczowy winyl (LP)