Singiel "Breaking Bad", inspirowany jest serialem o tym samym tytule.

- Większość utworów na płycie powstawała przez dłuższy czas, utwory nabierały nowego brzmienia, ewoluowały. Natomiast z singlem było tak, że akurat skończyłem oglądać serial „Breaking Bad”, poszedłem do studia popracować, ale bez zamiaru napisania czegoś konkretnego, zależało mi jedynie na tym by muzyka jaką mam stworzyć była energetyczna. Zacząłem nagrywać i od razu powstał podkład. Tekst jest wizją artystyczną opartą na serialu. Lubię ten utwór, w pewien sposób jest miksem wszystkiego co jest na płycie. – mówi Robert Cichy.

Cały album "Smack" w sklepach w ten piątek.