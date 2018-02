Szczecinian zaskoczył, bo wielu typowało, że na pierwszym miejscu na Olis pojawi się w tym tygodniu Rasmentalism. Ten pojawił się wysoko, ale mimo wszystko musiał uznać wyższość kilku innych płyt – w tym krążka Krzysztofa Zalewskiego, który wydał płytę z piosenkami Niemena.

W pierwszej dziesiątce poza składankami pojawiła się też płyta Beth Hart oraz Joe Bonamassy.

Niełatwy projekt Stasiuka I Haydamaków pojawił się na 16. pozycji, za nowy Machine Head na 21.

Warto zauważyć, ze w zestawieniu znalazły się aż trzy płyty Krzysztofa Zalewskiego, a eed Sheeran po raz pierwszy od dawna wypadł poza top10.

Notowanie obejmuje czas od 26 stycznia do 1 lutego 2018 roku.

Skróty:

N - Nowość

Z - Złoto

P - Platyna

D - Diament

1. (N) Bonson – Bonson Postanawia Umrzeć

2. (N) Różni Wykonawcy – Empik Prezentuje – Best Love Songs

3. Różni Wykonawcy – Smooth Jazz Cafe 17

4. (N) Krzysztof Zalewski – Zalewski Śpiewa Niemena

5. (N) Rasmentalism – Tango

6. (N) Beth Hart & Joe Bonamassa – Black Coffee

7. (P) Kortez – Mój Dom

8. (Z) Hey – CDN.

9. (P) Sting – 57Th & 9Th

10. (N) Różni Wykonawcy – Mój Empik – Moja Muzyka: O Miłości

11. Krzysztof Zalewski – Złoto

12. Paluch – Złota Owca

13. (3xP) Ed Sheeran – Divide

14. (P) Ania Dąbrowska – The Best Of

15. (N) Andrzej Stasiuk, Haydamaky – Mickiewicz – Stasiuk – Haydamaky

16. Bednarek – Talizman

17. (P) Zbigniew Wodecki – The Best – Zacznij Od Bacha

18. Mrozu – Zew

19. (Z) Różni Wykonawcy – Męskie Granie 2017

20. (Z) Sławomir – The Greatest Hits

21. Machine Head – Catharsis

22. Otsochodzi – Nowy Kolor

23. (N) Leonard Cohen – The Essential Leonard Cohen

24. (Z) Queen – The Platinum Collection – Greatest Hits I,II & III

25. My3 – My3

26. Jazz Band Młynarski-Masecki – Noc W Wielkim Mieście

27. (Z) Maciej Maleńczuk – Maleńczuk Gra Młynarskiego

28. Różni Wykonawcy – Mój Empik – Moja Muzyka: Polska Muzyka Vol.3

29. (P) Quebonafide – Egzotyka

30. (Z) Imagine Dragons – Evolve

31. Camila Cabello – Camila

32. (Z) Taco Hemingway – Szprycer

33. Krzysztof Zalewski – Zelig

34. (2xP) Kortez – Bumerang

35. Donguralesko – Dom Otwartych Drzwi

36. Greta Van Fleet – From The Fires

37. (Z) Sound’N’Grace – Życzenia

38. (2xP) Guns’N’Roses – Greatest Hits

39. Różni Wykonawcy – Bravo Hits Zima 2018

40. (D) Ed Sheeran – X

41. (3xP) Alvaro Soler – Eterno Agosto

42. (Z) U2 – Songs Of Experience

43. (Z) Dire Straits & Mark Knopfler – Private Investigations – The Best Of

44. (Z) Hans Zimmer – The Classics

45. (P) Michał Szpak – Byle Być Sobą

46. Sarius – Antihype

47. (P) The Rolling Stones – Blue & Lonesome

48. (Z) Różni Wykonawcy – Bravo Hits Lato 2017

49. Piotr Bukartyk – Ja, Wolny Człowiek – Z Czwartku Na Piątek Vol.2

50. (P) LP – Lost on You