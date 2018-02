Podczas występu, który trafił na DVD Robert Plant & The Sensational Space Shifters Live At David Lynch's Festival of Disruption wokalista wykonał oszczędne i gorąco przyjęte wersje klasyków grupy Led Zeppelin: „Black Dog” i „Whole Lotta Love”. Wypełniona po brzegi sala usłyszała również utwory „Babe, I'm Gonna Leave You” i „Going To California”, jak również nagrania z solowego repertuaru Planta: „Turn It Up”, „The Enchanter/Rainbow” czy „Little Maggie”.

Na wydawnictwie Robert Plant & The Sensational Space Shifters Live At David Lynch's Festival of Disruption słyszymy i widzimy legendarnego frontmana w zupełnie nieznanej odsłonie. Jako kurator imprezy, David Lynch wybierał artystów posiadających wiedzę i owianych aurą tajemniczości. Bez wątpienia Plantowi nie można odmówić tych atrybutów.

Tracklista:

1. Poor Howard

2. Turn It Up

3. Black Dog

4. Medley: The Enchanter / Rainbow

5. Babe, I’m Gonna Leave You

6. Little Maggie

7. Medley: Hoochie Coochie Man / Whole Lotta Love / Mona

8. Going To California

Bonusy:

1. David Lynch on Creativity

2. David Lynch on Meditation

3. David Lynch on Music