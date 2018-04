Nawet bardzo popularna Sylwia Przybysz nie dała rady w starciu z gigantem polskiego rynku fonograficznego, jakim jest Ostry. To pokazuje też jak ważny jest hip-hop. Już piętnaście tysięcy nabywców płyty, w czasach, w których płyt można słuchać (niemal) za darmo z internetu, to naprawdę dobry wynik.

Hip-hop będzie rządził dalej, bo w kolejce do zawładnięcia OLISem stoją Ten Typ, Mes, Pro8l3m, czy Kękę. Wiosna będzie należeć do polskiego hip-hop i ciężko na horyzoncie zobaczyć kogokolwiek, kto w tym mógłby przeszkodzić.

W tle widzimy powolne nasycenie muzyką Sławomira – choć jeden dobry singiel i zabwany teledysk może spowodować, że muzyk-aktor powróci nawet do pierwszej trójki. Pierwszą dziesiątkę uzupełnia zestaw ostatnio obowiązkowy: Lao Che, Quebonafide, Kortez i Depeche Mode. Wciąż nadrabiamy klasykę i kupujemy płyty Zbigniewa Wodeckiego. Piękne to, choć pośmiertne, podziękowania za to, co dla nas nagrał.

1. (P) O.S.T.R. - W DRODZE PO SZCZĘŚCIE

2. (N) SYLWIA PRZYBYSZ - CZAS

3. (3xP) AGNIESZKA CHYLIŃSKA - FOREVER CHILD

4. LAO CHE - WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

5. RÓŻNI WYKONAWCY - MĘSKIE GRANIE 2017 - DOGRYWKA

6. (2xP) QUEBONAFIDE - EGZOTYKA

7. (2xP) DEPECHE MODE - SPIRIT

8. (P) KORTEZ - MÓJ DOM

9. (P) SŁAWOMIR - THE GREATEST HITS

10. (P) ZBIGNIEW WODECKI - THE BEST - ZACZNIJ OD BACHA

11. (D) ED SHEERAN - DIVIDE

12. MUZYKA FILMOWA - FIFTY SHADES FREED

13. (P) ANIA DĄBROWSKA - THE BEST OF

14. ŻABSON - TO ZIOMAL

15. MUZYKA FILMOWA - TOMASZ RACZEK W KINIE

16. (P) PALUCH - ZŁOTA OWCA

17. JUSTIN TIMBERLAKE - MAN OF THE WOODS

18. BEDNAREK - TALIZMAN

19. KRAJEWSKI / OSIECKA - STROFKI

20. (P) RÓŻNI WYKONAWCY - MĘSKIE GRANIE 2017

21. P!NK - BEAUTIFUL TRAUMA

22. (2xP) KORTEZ - BUMERANG

23. KRZYSZTOF ZALEWSKI - ZALEWSKI ŚPIEWA NIEMENA

24. (Z) TACO HEMINGWAY - SZPRYCER

25. (P) QUEEN - THE PLATINUM COLLECTION - GREATEST HITS I,II&III

26. (P) LEONARD COHEN - LIVE IN LONDON

27. (2xP) GUNS'N'ROSES - GREATEST HITS

28. (Z) GUZIOR - EVIL TWIN

29. JESSIE WARE - GLASSHOUSE

30. PLANBE - INSOMNIA

31. (P) HARRY STYLES - HARRY STYLES

32. RÓŻNI WYKONAWCY - EMPIK PREZENTUJE - BEST LOVE SONGS

33. RÓŻNI WYKONAWCY - BRAVO HITS ZIMA 2018

34. (Z) MACIEJ MALEŃCZUK - MALEŃCZUK GRA MŁYNARSKIEGO

35. RÓŻNI WYKONAWCY - SMOOTH JAZZ CAFE 17

36. (P) IMAGINE DRAGONS - EVOLVE

37. (Z) DONGURALESKO - DOM OTWARTYCH DRZWI

38. CZESŁAW NIEMEN - THE BEST OF NIEMEN

39. ANDRZEJ STASIUK, HAYDAMAKY - MICKIEWICZ - STASIUK - HAYDAMAKY

40. BONSON - BONSON POSTANAWIA UMRZEĆ

41. RÓŻNI WYKONAWCY - MÓJ EMPIK - MOJA MUZYKA: O MIŁOŚCI

42. (N) MOBY - EVERYTHING WAS BEAUTIFUL AND NOTHING HURT

43. (3xP) O.S.T.R. - ŻYCIE PO ŚMIERCI

44. ALICJA MAJEWSKA - WSZYSTKO MOŻE SIĘ STAĆ

45. COMA - PIERWSZE WYJŚCIE Z MROKU

46. (P) THE ROLLING STONES - BLUE & LONESOME

47. SIA - 1000 FORMS OF FEAR

48. FOO FIGHTERS - CONCRETE AND GOLD

49. (P) STING - 57TH & 9TH

50. U2 - SONGS OF EXPERIENCE