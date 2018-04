Chyba nawet sami muzycy Illusion nie spodziewali się, że ich nowa płyta „Anhedonia” trafi do trójki najlepiej sprzedawanych płyt. Pierwsza czwórka należy do polskich wykonawców, a prócz Ostrego uzupełniają ją Zbigniew Wodecki oraz Sylwia Przybysz.

Połowa płyt z pierwszej dziesiątki to nowości. Wysoko zadebiutowała ostra nowość klasycznego zespołu, czyli Judas Priest. Na dziesiątym miejscu pojawia się zespół Editors, na siódmym nowy Fisz Emade Tworzywo.

Za tydzień będziemy obserwować ciekawy pojedynek. O „jedynkę” powalcz Ten Typ Mes i Pro8l3m. A może pogodzi ich ktoś trzeci?

1. O.S.T.R. – W Drodze Po Szczęście

2. Zbigniew Wodecki – Złota Kolekcja – Zacznij Od Bacha

3. (N) Illusion – Anhedonia

4. Sylwia Przybysz – Czas

5. (N) Judas Priest – Firepower

6. Lao Che – Wiedza O Społeczeństwie

7. (N) Fisz Emade Tworzywo – Numer 1

8. (N) Różni Wykonawcy – Mój Empik – Moja Muzyka: Muzyka Filmowa Vol.2

9. Kortez – Mój Dom

10. (N) Editors – Violence

11. Agnieszka Chylińska – Forever Child

12. Różni Wykonawcy – Męskie Granie 2017 – Dogrywka

13. (N) Michrus Dixon 37 – Władcy Swoich Cieni

14. Paluch – Złota Owca

15. Sławomir – The Greatest Hits

16. Ed Sheeran – Divide

17. (N) The Neighbourhood – The Neighbourhood

18. Żabson – To Ziomal

19. Muzyka Filmowa – Fifty Shades Freed

20. Ania Dąbrowska – The Best Of

21. Różni Wykonawcy – Męskie Granie 2017

22. donGURALesko – Dom Otwartych Drzwi

23. Krajewski / Osiecka – Strofki

24. Taco Hemingway – Szprycer

25. Różni Wykonawcy – Smooth Jazz Cafe 17

26. Zbigniew Wodecki – The Best – Zacznij Od Bacha

27. Justin Timberlake – Man Of The Woods

28. Quebonafide – Egzotyka

29. Bednarek – Talizman

30. Kortez – Bumerang

31. P!nk – Beautiful Trauma

32. Maciej Maleńczuk – Maleńczuk Gra Młynarskiego

33. Krzysztof Zalewski – Zalewski Śpiewa Niemena

34. (N) Myles Kennedy – Year Of The Tiger

35. Jazz Band Młynarski-Masecki – Noc W Wielkim Mieście

36. Queen – The Platinum Collection – Greatest Hits I, II & III

37. (N) Piotr Wyleżoł – Polish Jazz – Human Things

38. Bonson – Bonson Postanawia Umrzeć

39. (N) Gerry Mulligan – Jeru (2016)

40. Depeche Mode – Spirit

41. Guns N’Roses – Greatest Hits

42. Muzyka Filmowa – Tomasz Raczek W Kinie

43. (N) Nightwish – Decades – An Archive Of Song 1996-2015

44. Tede & Sir Mich – Pół Życia Na Żywo

45. Greta Van Fleet – From The Fires

46. Leonard Cohen – Live In London

47. (N) Jimi Hendrix – Both Sides Of The Sky

48. Imagine Dragons – Evolve

49. Andrzej Stasiuk, Haydamaky – Mickiewicz – Stasiuk – Haydamaky

50. Sting – 57th & 9th