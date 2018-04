Zaczęli współpracować siedem lat temu. Duet wspólnie wylansował przeboje takie jak: "Titani um", "She Wolf (Falling To Pieces)" oraz"Bang My Head". David Guetta i Sia poraz kolejny postanowili razem coś nagrać - efektem ich pracy jest singiel "Flames".

Francuski DJ, to od lat jedna z największych gwiazd muzyki klubowej, którego piosenki przesłuchano w serwisach streamingowych ponad 10 mld razy. Do tego licznika należy na pewno już doliczać odsłuchania nagrania "Flames"