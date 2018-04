Zacznijmy od pojedynku na szczycie pomiędzy raperami. Pro8le3m pokonał tego Typa Mesa. Na trzecim miejscu jest ten, który z pierwszej dziesiątki nie wychodzi od ponad roku, czyli Zbigniew Wodecki.

W pierwszej dziesiątce znalazło się miejsce tylko na składankę muzyki filmowej Empiku. Poza tym warto odnotować nowości: TPS / Dack oraz naszego reprezentanta na Eurowizję – Gromee.

W przyszłym tygodniu na pierwszym miejscu na pewno będzie „To tu” Kękę – złotym albumem wydawnictwo było na trzy tygodnie przed premierą. Pytanie jest o dalszą rywalizację w obrębie gatunku – Czy Pro8l3mowi i TTM uda się dokonać takiej rzeczy, jak obecnemu na 4. miejscu Ostremu, czyli po efektowanym starcie nie wypaść poza pierwszą dziesiątkę.

1. PRO8L3M – Ground Zero Mixtape

2. Ten Typ Mes – RAPERSAMPLER

3. Zbigniew Wodecki – Złota Kolekcja – Zacznij Od Bacha

4. O.S.T.R. – W Drodze Po Szczęście

5. Różni Wykonawcy – Mój Empik – Moja Muzyka: Muzyka Filmowa Vol.2

6. TPS / Dack – Ciemność

7. Illusion – Anhedonia

8. Gromee – Chapter One

9. Lao Che – Wiedza O Społeczeństwie

10. Kortez – Mój Dom

11. Judas Priest – Firepower

12. Sławomir – The Greatest Hits

13. L.U.C. – Good L.U.C.K.

14. Różni Wykonawcy – Męskie Granie 2017 – Dogrywka

15. Chada – Recydywista

16. Fisz Emade Tworzywo – Numer 1

17. Paluch – Złota Owca

18. Ed Sheeran – Divide

19. Ania Dąbrowska – The Best Of

20. Taco Hemingway – Szprycer

21. Zbigniew Wodecki – The Best – Zacznij Od Bacha

22. Jazz Band Młynarski-Masecki – Noc W Wielkim Mieście

23. Żabson – To Ziomal

24. Krzysztof Zalewski – Zalewski Śpiewa Niemena

25. Maciej Maleńczuk – Maleńczuk Gra Młynarskiego

26. Różni Wykonawcy – Smooth Jazz Cafe 17

27. Muzyka Filmowa – Fifty Shades Freed

28. Różni Wykonawcy – Męskie Granie 2017

29. Kortez – Bumerang

30. Krajewski / Osiecka – Strofki

31. Justin Timberlake – Man Of The Woods

32. Katarzyna Groniec – Ach!

33. Quebonafide – Egzotyka

34. Nothing But Thieves – Nothing But Thieves

35. Bednarek – Talizman

36. Queen – The Platinum Collection – Greatest Hits I, II & III

37. Otsochodzi – Nowy Kolor

38. Frosti Rege – Young Midas

39. Imagine Dragons – Evolve

40. Różni Wykonawcy – Bravo Hits Wiosna 2018

41. Guns’N’Roses – Greatest Hits

42. Harry Styles – Harry Styles

43. Editors – Violence

44. Kult – Made In Poland

45. Greta Van Fleet – From The Fires

46. Król – Przewijanie Na Podglądzie

47. P!nk – Beautiful Trauma

48. Myslovitz – Miłość W Czasach Popkultury (reedycja 2018)

49. Muzyka Filmowa – Tomasz Raczek W Kinie

50. Różni Wykonawcy – Marek Sierocki Przedstawia: I Love Polska (Tylko Hity). Vol.1