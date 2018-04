Nagranie będzie jednym z tych, które trafią na album "Revamp: Reimagining the Songs Of Elton John & Bernie Taupin". Utwór powstał w 1970 roku i jest uważany za jeden z ważniejszych we wczesnej karierze Eltona Johna. Na płycie, jak wskazuje jej tytuł pojawią się nagrania napisane przez Taupina i Johna. Wiele wykonań brzmi sensacyjnie, bo za kompozycje te wezmą się m.in. Queens Of The Stone Age, Miley Cyrus czy The Killers.

Inni wykonawcy, któryz pojawią się na tym ciekawym wydawnictwie to: Mary J. Blige, Alessia Cara, Coldplay, Florence + The Machine, Mumford & Sons, Q-Tipa & Demi Lovato, Ed Sheeran, Sam Smith.