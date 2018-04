Muzycy Linkin Park powołali do życia fundację "Music for Relief" w 2004 roku, po tragicznym w skutkach tsunami, które pustoszyło kraje położone nad Oceanem Indyjskim. Organizacja nie powstała tylko do jednego celu - zbierane przez nią środki są przeznaczane na pomoc ludziom dotkniętym klęskami żywiołowymi oraz na promocję działań mających na celu powstrzymanie efektu cieplarnianego.

Grupa, by zebrać kolejne fundusze, na aukcję przeznaczyła 200 przedmiotów. Niektóre z nich jak keytar użyty do nagrywania "What I've Done" mogą by warte dziesiątki tysięcy dolarów. Na aukcji, która rusza 4 kwietnia znajdą się te ciekawostki, jak np. megafon używany podczas trasy koncertowej w 2011 roku, ale także pokryta licznymi nalepkami waliza podróżna.

Szacuje się, że dzięki działaniom fundacji Music for Relief udało się pomóc około 100 tysiącom osób.