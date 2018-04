Album „To tu” znalazł tysiące nabywców na długo przed premierą – ogłoszenie, że w tym tygodniu będzie on na czele najlepiej sprzedawanych płyt było formalnością. Nikt jednak nie spodziewał się, że w pierwszej piątce znajdziemy aż cztery polskie albumy hiphopowe, a jedynym krążkiem, który je rozdzieli jest „Złota kolekcja” Zbigniewa Wodeckiego.

To świetny czas dla polskiej muzyki – kolejny tydzień z rzędu liczą się w zasadzie tylko rodzimi wykonawcy – pół żartem, pół serio można bowiem stwierdzić, że na wydawnictwie „Poruba” Jaromir Nohavica śpiewa też po polsku.

Jak trudno jest się przebić zagranicznej muzyce niech zobrazuje fakt, że w pierwszej dwudziestce mamy tylko czterech zagranicznych wykonawców - Nohavica, Jack White, Ed Sheeran oraz powracający (kończący?) w świetnym stylu Judas Priest oraz dwie składanki. Jeśłi dodamy, że jednak z nich to Meskie Granie, czyli celebracja koncertowania po polsku, obraz nokautu maluje nam się kompletny. W całym zestawieniu mamy tylko jedenastu (tak, jedenastu) artystów zagranicznych. A co słyszymy w mediach? Na to pytanie odpowiadaliśmy tu aż za często...

1. KęKę – To tu

2. Dwa Sławy – Coś przerywa

3. Zbigniew Wodecki – Złota kolekcja – Zacznij od Bacha

4. O.S.T.R. – W drodze po szczęście

5. PRO8L3M – Ground Zero Mixtape

6. Jaromir Nohavica – Poruba

7. Różni wykonawcy – Mój Empik – moja muzyka: muzyka filmowa vol. 2

8. Sławomir – Greatest Hits

9. Lao Che – Wiedza o społeczeństwie

10. Kortez – Mój dom

11. Jack White – Boarding House Reach

12. Różni wykonawcy – Męskie Granie 2017 – dogrywka

13. Chada – Recydywista

14. Illusion – Anhedonia

15. Judas Priest – Firepower

16. Ed Sheeran – Divide

17. Taco Hemingway – Szprycer

18. Ten Typ Mes – Rapersampler

19. Quebonafide – Egzotyka

20. Ania Dąbrowska – The Best Of

21. Fisz Emade Tworzywo – Numer 1

22. Gromee – Chapter One

23. Paluch – Złota owca

24. KęKę – Trzecie rzeczy

25. Penx – Michał LP

26. TPS/Dack – Ciemność

27. KęKę – Nowe rzeczy

28. Jazz Band Młynarski-Masecki – Noc w wielkim mieście

29. KęKę – Takie rzeczy

30. Różni wykonawcy – Męskie Granie 2017

31. Krzysztof Zalewski – Zalewski śpiewa Niemena

32. Żabson – To ziomal

33. Krajewski/Osiecka – Strofki

34. Zbigniew Wodecki – The Best Of – Zacznij od Bacha

35. Bednarek – Talizman

36. Muzyka Filmowa – Fifty Shades Feed

37. Kortez – Bumerang

38. Imagine Dragons – Evolve

39. Nothing But Thieves – Nothing But Thieves

40. Guns N’ Roses – Greatest Hits

41. Justin Timberlake – Man of the Woods

42. Różni wykonawcy – Bravo Hits wiosna 2018

43. L.U.C – Good Luck

44. Katarzyna Groniec – Ach!

45. Greta Van Fleet – From The Fires

46. My3 – My3

47. Różni wykonawcy – Smooth Jazz Cafe 17

48. Queen – The Platinym Collection – Greatest Hits I, II & III

49. Depeche Mode – Spirit

50. PlanBe – Insomnia