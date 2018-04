To doskonały czas dla polskiej muzyki. Widać to po frekwencji na koncertach, widać to po sprzedaży płyt. Polski hip-hop znów w natarciu – stanowi połowę płyt z pierwszej dziesiątki. Wciąż uzupęłniany jest przez propozycje od Lao Che, Sławomira, Zbigniewa Wodeckiego oraz Korteza.

Pierwsze miejsce obronił KęKę, zaraz za nim jest O.S.T.R.. Nieco dalej goszczący w naszym kraju Jaromir Nohavica, którego twórczość jest wyjątkowa bliska sercom Polaków.

Niezwykłym fenomenem jest też utrzymująca się od śmierci muzyka wysoka sprzedaż płyt Zbigniewa Wodeckiego – wciąż chcemy uzupełniać płytotekę jego nagraniami, wciąż znajdują się odbiorcy, którzy chcą je nabyć. Komu uda się takie zainteresowanie polską klasyką przekuć na to, by kupowano także i inne klasyczne dokonania naszych twórców. Jest co najmniej kilka sieci i wytwórni, którym ten pomysł podsuwamy.

Bo jeśli Polacy coś pokochają, to grają do upadłego. Zestaw „Greatest Hits” od Guns ‘N Roses w zestawieniu jest znów, mimo że od premiery minęły nie tygodnie, nie miesiące, ale lata. Jak widać chcemy kupować płyty – trzeba nam tylko przypomnieć o istnieniu świetnych nagrań.

1. KęKę – To Tu

2. O.S.T.R. – W Drodze Po Szczęście

3. Jaromir Nohavica – Poruba

4. Pro8L3M – Ground Zero Mixtape

5. Zbigniew Wodecki – Złota Kolekcja – Zacznij Od Bacha

6. Sławomir – The Greatest Hits

7. Lao Che – Wiedza O Społeczeństwie

8. Dwa Sławy – Coś Przerywa

9. Kortez – Mój Dom

10. Paluch – Złota Owca

11. Taco Hemingway – Szprycer

12. Zbigniew Wodecki – The Best – Zacznij Od Bacha

13. Różni Wykonawcy – Męskie Granie 2017 – Dogrywka

14. Różni Wykonawcy – Mój Empik – Moja Muzyka: Muzyka Filmowa Vol.2

15. Quebonafide – Egzotyka

16. Ed Sheeran – Divide

17. Chada – Recydywista

18. Ania Dąbrowska – The Best Of

19. Fisz Emade Tworzywo – Numer 1

20. Ten Typ Mes – Rapersampler

21. Różni Wykonawcy – Męskie Granie 2017

22. Illusion – Anhedonia

23. Judas Priest – Firepower

24. Różni Wykonawcy – Tischner – Mocna Nuta

25. Żabson – To Ziomal

26. Różni Wykonawcy – Hity Na Czasie – Wiosna 2018

27. Alicja Majewska – Wszystko Może Się Stać

28. Tps / Dack – Ciemność

29. Kortez – Bumerang

30. Krzysztof Zalewski – Zalewski Śpiewa Niemena

31. Donguralesko – Dom Otwartych Drzwi

32. Jack White – Boarding House Reach

33. My3 – My3

34. Guns’N’Roses – Greatest Hits

35. Krajewski / Osiecka – Strofki

36. Jazz Band Młynarski-Masecki – Noc W Wielkim Mieście

37. Kękę – Nowe Rzeczy

38. Bednarek – Talizman

39. Depeche Mode – Spirit

40. Muzyka Filmowa – Fifty Shades Freed

41. L.U.C. – Good L.U.C.K.

42. Justin Timberlake – Man Of The Woods

43. Gromee – Chapter One

44. ZDR – Życia Stara Szkoła (2018)

45. Harry Styles – Harry Styles

46. Taco Hemingway – Marmur

47. Sylwia Grzeszczak – Tamta Dziewczyna

48. Otsochodzi – Nowy Kolor

49. Kękę – Trzecie Rzeczy

50. Imagine Dragons – Evolve