Z głębokim smutkiem pragnę poinformować o śmierci Tima Berglinga, znanego jako Avicii. Został znaleziony martwy w Maskacie, w Omanie w piątek 20 kwietnia. Jego rodzina jest wstrząśnięta. Prosimy wszystkich o uszanowanie ich prywatności w tym trudnym czasie – napisała Diana Baron, której oświadczenie cytuje „Billboard”.

W świecie muzyki dance znany również pod pseudonimem Tim Berg. Urodził się 8 września 1989 roku w Sztokholmie.

W 2016 roku zapowiedział, że to ostatni rok jego występów. 26-letni Avicii postanowił skończyć wtedy z występami na żywo z powodu problemów zdrowotnych (przeszedł ostre zapalenie trzustki, operację usunięcia pęcherzyka żółciowego, do tego przemęczenie, bo w ostatnim roku wydawał co tydzień jeden nowy DJ-set). – Wiem, że możliwość podróży po całym świecie i występów to wielkie błogosławieństwo, ale zbyt mało czasu zostało mi na życie prywatne jako prawdziwej osoby, nie tylko jako artysty. Nigdy nie zrezygnuję jednak z muzyki – nadal będę dzięki niej mówił do swoich fanów, ale zdecydowałem, że w 2016 roku odbędę ostatnią trasę i ostatnie występy. Dajmy więc czadu! – napisał na swojej stronie internetowej.

Tim Bergling, jak naprawdę nazywa się Avicii, zadebiutował krążkiem "True", który trafił na sklepowe półki we wrześniu 2013 roku. Swoją przygodę z muzyką rozpoczął sześć lat wcześniej, gdy jako osiemnastolatek po raz pierwszy stanął za profesjonalną konsolą. Popularność zawdzięcza utworowi "Seek Bromance". Od tego momentu kariera DJ'a nabrała rozpędu, a jego utwory regularnie zaczęły trafiać na wysokie miejsca list przebojów na całym świecie.

Avicii na koncie ma dwie nominacje do Grammy (za utwór "Sunshine", stworzony we współpracy z Davidem Guettą oraz za solowy singiel "Levels", wydany w 2013 roku) i statuetki: American Music Awards, Billboard Music Awards, Echo Awards, iHeartRadio Music Awards, International Dance Music Awards, MTV Europe Music Awards, Teen Choice Awards oraz World Music Awards. Wspólnie z Bennym Andersonem oraz Bjornem Ulvaeusem z popularnego szwedzkiego zespołu ABBA stworzył oficjalny hymn Konkursu Piosenki Eurowizji, zatytułowany "We Write a Story".