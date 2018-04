We Fryderykach problemem nie jest sam pomysł na nie - ten jest świetny, a branża wręcza swoje nagrody na każdym liczącym się rynku muzycznym. Brak takiej nagrody byłby dowodem na to, że w Polsce rynek fonograficzny przestał istnieć. A ten ma się przecież coraz lepiej.

Problemem we Fryderykach jest kto i jak głosuje. Uprawnieni do głosowania są m.in. muzycy zasłużeni, często grający od pięciu dekad, pracownicy firm fonograficznych, menadżerowie oraz - w mniejszości - zaproszeni dziennikarze muzyczni. Brak jest młodego pokolenia, które wywraca właśnie polską scenę muzyczną do góry nogami. Teoretycznie każdy, kto raz jest nominowany ma zaproszenie do zostania członkiem Akademii Fonograficznej i uzyskania prawa głosu. W praktyce taki, jaki jest aktualnie, skład Akademii powoduje, że zmiana pokoleniowa dokonuje się bardzo wolno, a ludzie od dawna pracujący w branży i będące jej członkami nie dostrzegają/nie chcą dostrzec*, że w ciągu ostatniej dekady wszystko w odbiorze polskiej muzyki się zmieniło, a im dalej odejdziemy od radiowych odbiorników, tym bardziej będziemy to dostrzegać.

Efekty widać gołym okiem. Nominowane do piosenki roku są po dwa razy Ania Dąbrowska i Daria Zawiałow - przy ogromnym szacunku dla ich dokonań - czy aby na pewno tylko ich nagrania liczyły się w Polsce w 2017 roku? O nominacjach do kategorii rap/hip-hop lepiej nawet nie wspominać. Dla części ważnych wydawców obecnych na tym segmencie rynku Fryderyki są nagrodami tak abstrakcyjnymi, od czapy, że nawet nie zgłaszają swoich albumów do rywalizacji.

Jako debiutant wśród nominowanych pojawia się Jacek Królik. To ten sam Jacek Królik, który grał podczas wręczenia Fryderyków w roku... 2000 z zespołem Brathanki. Nominacja do niego została już tak wyśmiana w branży, że świetnemu, wszechstronnemu i - o, ironio - niezmiernie doświadczonemu skądinąd muzykowi, jak podejrzewam, z powodu zamieszania jest niezmiernie głupio.

Kości zostały już rzucone, a głosowanie zakończone. Jutro dowiemy się czy branża po ogniku krytyki, jaki spadł na nią po ogłoszeniu nominacji, wyciągnęła jakieś wnioski, czy dalej tkwi w swoich koteriach.

Oto nominacje:

UTWÓR ROKU:

Ania Dabrowska "Porady na zdrady"

Ania Dąbrowska "Z Tobą nie umiem wygrać"

Daria Zawiałow "Jeszcze w zielone gramy"

Daria Zawiałow "Na skróty"

Kortez "Dobry moment"

FONOGRAFICZNY DEBIUT ROKU:

Daria Zawiałow

Jacek Królik

Mery Spolsky

Rosalie.

Smolasty

ALBUM ROKU ALTERNATYWA

Daria Zawiałow „A kysz!”

LemON „TU”

Mikromusic „Tak mi się nie chce”

MROZU „Zew”

Voo Voo „7”

ALBUM ROKU POP

Anita Lipnicka & THE HATS „Miód i dym”

Grzegorz Hyży „Momenty”

Kortez „Mój dom”

Maciej Maleńczuk „Maleńczuk gra Młynarskiego”

Natalia Przybysz „Światło nocne”

ALBUM ROKU HIP HOP

Grubson „Gatunek L”

Guova „Headliner”

Miuosh „POP.”

O.S.T.R. „MTV Unplugged: Autentycznie”

Taco Hemingway „Szprycer”

ALBUM ROKU ROCK (w tym hard, metal, punk)

COMA „Metal Ballads vol. 1”

DECAPITATED „Anticult”

Dr Misio „Zmartwychwstaniemy”

HEY„CDN”

Jamal „1994”

ALBUM ROKU MUZYKA KORZENI (w tym blues, folk, country, muzyka świata, reggae)

Hańba „Będą bić!”

Warsaw Village Band/Kapela ze Wsi Warszawa „Re:akcja mazowiecka”

Kroke „Traveller”

Krzysztof Krawczyk „Wiecznie młody. Piosenki Boba Dylana”

Zakopower - Official I Atom String Quartet „Zakopower i Atom String Quartet”

TELEDYSK ROKU

Daria Zawiałow „Na skróty”; Reżyser teledysku: Dominika Podczaska

Dr Misio „Pismo”; Reżyser teledysku: Wojtek Smarzowski

Krzysztof Zalewski „Polsko”; Reżyser teledysku: Pszemek Dzienis (pseudonim)

Jazz Band Młynarski-Masecki „Abduł Bey”; Reżyser teledysku: Kobas Laksa

MROZU „Duch”; Reżyser teledysku: Zuzanna Plisz

ALBUM ROKU ELEKTRONIKA

Bovska „Pysk”

Dick4Dick „Dick4Dick Is A Woo!Man”

Mery Spolsky „Miło było pana poznać”

Natalia Nykiel „Discordia”

Paulina Przybysz „Chodź tu”

MUZYKA JAZZOWA

ALBUM ROKU

Algorhythm „Mandala”

Atom String Quartet „Seifert”

GRZEGORZ NAGÓRSKI „The Optimist”

MACIEJ OBARA QUARTET „Unloved”

Marek Napiórkowski „WAW-NYC”

MATEUSZ SMOCZYŃSKI QUINTET „Berek”

ARTYSTA ROKU

Adam Baldych Music

Anna Gadt

DOMINIK WANIA

Maciej Obara

Marek Napiórkowski

Mateusz Smoczyński

Pianohooligan / PIOTR ORZECHOWSKI

FONOGRAFICZNY DEBIUT ROKU

EABS

KASIA PIETRZKO

KRZYSZTOF DZIEDZIC

Kuba Wiecek

Tomasz Chyła Quintet

(*-niepotrzebne wydedukować)