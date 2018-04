Avicii zmarł nagle w ubiegły piątek. Śmierć młodego szwedzkiego DJ zaskoczyła cały muzyczny świat. Artysta miał dopiero 28 lat, za to dziesiątki przebojów na koncie. Jeden z nich na warsztat wziął specjalnie do tego celu powołany chór w Sztohkolmie, do wykonania zapraszając wszystkich, którzy w stolicy Szwecji śpiewają lub śpiewali w chórach. Efekt przerósł najśmielsze oczekiwania.

To nie pierwszy raz, kiedy kochający muzykę Szwedzi pokłonili się popularnemu na całym świecie DJ. Tak w 2013 roku jego hit zaśpiewał chór gospel z Malmo.

A oto oryginał nagrania z 2013 roku. Warto dodać, że na YouTube zostało ono odtworzone ponad 1,5 mld razy.