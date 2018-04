Cały świat mówi o Aviciim - 28-letnim DJ, który 20 kwietnia popełnił samobójstwo. Dlaczego jest tak często wspominany? Dlaczego mówią i piszą o nim wszystkie najważniejsze światowe media?

Avicii w krótkim czasie stał się guru sceny djskiej. Jego albumy cieszyły się popularnością - zarówno "True" z 2013 roku, jak i "Stories" zyskały status multiplatynowy w dziesiątkach krajów świata. W świecie muzyki tanecznej liczą się jednak single. A te grali wszyscy.

W 2016 roku Avicii zaskoczył świat decyzją z rezygnacji z koncertowania. Muzyk przyznał się też do ego, że przez lata był uzależniony od alkoholu.

Oto kilka dowodów na to, że to, co czesto słyszeliście w radiu, to właśnie Avicii.

1. "Levels" 2011

2. "Sunshine" 2012

3. "Wake Me Up" 2013

4. "Addicted To You"

5. "Waiting For Love" 2016