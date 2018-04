- Nasza czwórka pomyślała, że fajnie byłoby się spotkać razem i wrócić do studia - ogłosił zespół Abba w mediach społecznościowych. Efektem ich wspólnej pracy mają być dwa całkowicie nowe nagrania. Z komunikatu wynika, że nie będą to odrzuty z sesji sprzed lat, a nowe kompozycje. - Brzmienie zespołu będzie rozpoznawalne, ale także nowoczesne - powiedział pytany o konkrety rzecznik zespołu Gorel Hanser.

❤️ #abbaofficial #abba Post udostępniony przez @ abbaofficial Kwi 27, 2018 o 4:11 PDT

Piosenki zostały nagrane w składzie: Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson oraz Anni-Frid Lyngstad, czyli tym samym, który przed 44 laty wygrywał Eurowizję. Muzycy twierdzą, że nagrywanie płyty było dla nich "radosnym przeżyciem". - To było tak, jakby czas się zatrzymał, a my byliśmy na krótkich wakacjach -opowiadają muzycy.

Pierwsze nowe nagranie "I Still Have A Faith In You" zostanie przedstawione podczas telewizyjnego show, które transmitowane będzie przez NBC oraz BBC. Musimy na nie poczekać do grudnia tego roku.

Zespół jest bez wątpienia jedną z najpopularniejszych grup w historii. Do najbardziej znanych nagrań kwartetu należą: "Dancing Queen", "Knowing Me, Knowing You", "Take A Chance On Me", "Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)" - choć każdy fan formacji mógłby tę listę wydłużyć o co najmniej dziesięć kompozycji.

Ostatni raz grupa wystąpiła razem 19 listopada 1982 roku. Od 1986 roku do 2008 muzycy nie pokazywali się razem. Przełamali się, by w czwórkę pojawić się na szwedzkiej premierze musicalu "Mamma Mia!". Czy w związku z planowaną na 20 lipca premierą drugiej części filmu "Mamma Mia: Here We Go Again" czekają nas kolejne niespodzianki? Przekonamy się o m zapewne już niebawem