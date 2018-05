Bukmacherzy twierdzą, że w dzisiejszym półfinale Polska zajmie miejsca od 6 do 8. To dałoby awans do sobotniego finału. O tym, jednak, że dobra piosenka i wysokie notowania to nie wszystko, przekonali się bardzo boleśnie we wtorek reprezentanci Szwajcarii i Belgii, którzy mimo świetnych propozycji konkurs będą już tylko obserwować.

Obserwatorom wczorajszej próby prezentacja nagrania „Light Me Up” w większości przypadło do gustu. Gromee i Lukas Meijer mają szczęście – zaprezentują się po raczej nijakiej propozycji gruzińskiej. W momencie, w którym jurorzy i publiczność będą lekko przysypiać, wybudzi ich przebojowe nagranie reprezentujące Polskę.

Teoretycznie zadanie wydaje się proste: trzeba pokonać ośmiu rywali. Problem w tym, że chętnych do awansu, prezentujących przyzwoity poziom jest więcej. Ci, którzy obserwują Eurowizję od lat, niemal z automatu dają awans Australii, Szwecji, Rosji i Ukrainie (zawsze wchodzą do finału). Liczyć będzie się tez reprezentujący Norwegię Białorusin Alexander Rybak, który w 2009 roku wygrał, a w tym roku powraca z wpadającą w ucho piosenką „That’s How You Write a Song”.

Dodatkowo uwagę będą na siebie zwracać Węgrzy, którzy zagrają tak ostro, jak na Eurowizji nie grał nikt. Finowie z Lordi śpiewający „Hard Rock Hallelujah” wydają się przy nagraniu „Viszlat nyar” bardzo delikatnymi muzykami.

Dodatkowo można w ciemno postawić, że któryś z krajów bałkańskich, mimo że pozornie ich melodia nie wpada od razu w ucho, będzie się liczyć. Tak było w 2007 roku, kiedy Marija Serifovic zaprezentowała nagranie „Molitva”. Na pierwszy rzut ucha niepozorna melodia dała Serbii zwycięstwo w debiucie. W tym roku niemal na pewno ktoś z trójki: Serbia, Czarnogóra oraz Słowenia wejdzie do finału.

Emocje wzbudzają występy Rosjan i Duńczyków. Julja Samojłowa, która nie mogła wystąpić rok temu (władze Ukrainy nie dały jej prawa wjazdu ze względu na występ na Krymie dla tamtejszych Rosjan). Piosenka „I Won’t Break” nie jest – zdaniem wielu krytyków – tak silną propozycją, by Rosja znów Eurowizję wygrała. Poza tym – wszystko zależeć będzie od wykonania. Podczas koncertów poprzedzających Eurowizję Julja potrafiła śpiewać bardzo nieczysto. Co ciekawe – bukmacherzy nie dają jej szans twierdząc, że Rosja po raz pierwszy do finału nie wejdzie.

Duńska propozycja dzieli jeszcze bardziej. „Higher Ground” jest piosenką, która zbiera najbardziej skrajne emocje: od zachwytów po propozycje przełączania kanału podczas występu.

Niemal w stu procentach pewny jest awans Szwecji. „Dance You Off” w wykonaniu Bejamina Ingrosso wyrasta do miana faworyta nie tylko dzisiejszego półfinału, ale i całego konkursu.

Oto w jakiej kolejności zobaczymy dziś wykonawców:

Norwegia:

Alexander Rybak „That’s How You Write a Song”

Rumunia:

The Humans „Goodbye”

Serbia:

Sanja Ilić i Balkanika „Nova deca”

San Marino:

Jessika i Jenifer Brening „Who We Are”

Dania:

Rasmussen „Higher Ground”

Rosja:

Julija Samojłowa „I Won’t Break”

Mołdawia:

DoReDoS „My Lucky Day”

Holandia:

Waylon „Outlaw in ’Em”

Australia:

Jessica Mauboy „We Got Love”

Gruzja:

Ethno-Jazz Band Iriao „For You”

Polska:

Gromee i Lukas Meijer „Light Me Up”

Malta:

Christabelle „Taboo”

Węgry:

AWS „Viszlát nyár”

Łotwa:

Laura Rizzotto „Funny Girl"

Szwecja:

Benjamin Ingrosso „Dance You Off”

Czarnogóra:

Vanja Radovanović „Inje”

Słowenia:

Lea Sirk „Hvala, ne!” Ukraina: Melovin „Under the Ladder”

Jak to jest oceniane?

Połowa głosów pochodzi od jury, a połowa z głosów widzów. Nie można głosować na siebie, a punkty przyznawane są tak: 12 – za 1. miejsce, 10 – za 2, 8 za trzecie, 7 za czwarte itd. Profesjonalne jury przyznaje swe punkty, widzowie swoje. Jak wielka potrafi być różnica w ocenie widzieliśmy w 2016 roku, kiedy Michał Szpak od jurorów dostał 7 punktów, a od widzów aż 222. Widzowie głosują za pośrednictwem smsów. W Polsce na reprezentanta Polski głosować nie możemy, ale jeśli jesteśmy gdziekolwiek za granicą – tak. Ważne jest, byśmy dostosowali się do reguł i numerów obowiązujących w danym kraju.

Konkurs: półfinały i finał

Ze względu na liczbę startujących krajów w Eurowizji w 2004 roku wprowadzono półfinały. Start w finale ma zarezerwowany gospodarz turnieju, którym jest zazwyczaj ubiegłoroczny zwycięzca (zdarzyło się jednak kilkukrotnie inaczej – np. Monako zrezygnowało niegdyś ze względu na… brak odpowiedniej hali) oraz przedstawiciele tzw. „Wielkiej Piątki”, czyli reprezentanci Niemiec, Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Włoch. Kraje te zakładały konkurs, wpłacają też najwięcej do EBU (Europejskiej Unii Nadawców).

Jaka to melodia

Każdy wykonawca ma zapewnione trzy próby, swój utwór może zaś wykonywać w dowolnie przez siebie wybranym języku (również zmyślonym, jak w przypadku Vierki Serdushki). Utwór musi mieć do trzech minut i być wykonany na żywo. Na scenie może przebywać maksymalnie sześć osób, licząc w tym i wykonawców, i tancerzy, i np. ubijaczki masła.