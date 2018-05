Teledysk został nakręcony do pierwszego singla promującego nową płytę zatytułowaną "Tranquility Base Hotel & Casino". Płyta ukazała się 11 maja i zaskoczyła wielu fanów - zespół zrezygnował z gitarowych brzmień, jeszcze bardziej niż na poprzedniczce - płycie "AM" z 2013 roku, skupiając się na klimacie. Miłośnicy grupy i recenzenci podzieli się - jedni są zachwycenia, drudzy mówią nawet o dezercji z krainy dobrego grania.

Wizytówką płyty jest klip "Four Out Of Five". Klip został wyreżyserowany przez Bena Chappella i Aarona Browna i nakręcony w zamku Howard w hrabstwie North Yorkshire.

Grupa będzie w tym roku grać koncert na festiwalu Opener.