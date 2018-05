Aby pojąć fenomen "This Is America", trzeba w pierwszej kolejności zrozumieć, że to coś więcej niż klip. To musical. Piosenka i obraz tworzą nierozerwalną całość, która przynależy do obu światów: muzyki i filmu. Podobnie zresztą jak jej autor.

Kim jest Donald Glover

Dużo łatwiej wymienić, kim nie jest. Sam śmieje się, że wbrew temu, co regularnie przypisują mu niektórzy fani i media, na pewno nie jest synem Danny’ego Glovera (aktora znanego m.in. z serii „Zabójcza broń”), którego dotąd nawet nie poznał osobiście. Obecny status człowieka renesansu i głosu pokolenia 34-letni Donald osiągnął zatem bez żadnej protekcji. Zajęło mu to mniej więcej dekadę.