Krótki koncert trwał niespełna 45 minut. Artysta wykonał następujące nagrania:

Over and Over and Over

Corporation

Love Interruption

Steady, as She Goes (The Raconteurs)

Connected by Love

The Same Boy You’ve Always Known (The White Stripes)

Catch Hell Blues (The White Stripes)

Seven Nation Army (The White Stripes)

Ostatni z nich, który wykonywany jest też na wszelkiego rodzaju imprezach sportowych na całym świecie, wywołał prawdziwe szaleństwo.

Artysta w 2018 roku zagra cztery koncerty w Polsce: 6 października w gdyńskiej Arenie; 7 października w poznańskiej Hali nr 2 MTP; 9 października na warszawskim Torwarze, a cały tour zakończy 10 października w krakowskiej Tauron Arenie Kraków.