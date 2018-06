Na trzecim miejscu pojawiła się płyta Zbigniewa Wodeckiego, warto jednak odnotować, że jej premiera handlowa miała miejsce 4 dni później od albumu Małacha, dokładnie w pierwszą rocznicę śmierci muzyka.

W pierwszej dziesiątce pojawia się też płyta dziecięcego projektu 4Dreamers, w drugiej dziesiątce płyty, które zawsze znajdują w naszym kraju nabywców – „Butterflies” Basi oraz „British Blues Expolosion live” Joe Bonamasy.

Album Martyny Jakubowicz „Zwykły włóczęga” z nagranymi po polsku piosenkami Boba Dylana pojawia się na 29. miejscu.

Po tym, co dzieje się w pierwszej dziesiątce, można już spokojnie obstawiać, kto pojawi się w pierwszej dziesiątce najlepiej sprzedawanych płyt w 2018 roku. Będą to na pewno Taconafide „Soma 0,5 mg”, Kękę „To tu” oraz składanka największych przebojów Zbigniewa Wodeckiego.

1. Małach – Proverbium

2. Tina Turner – Tina Live!

3. Zbigniew Wodecki – Dobrze, Że Jesteś

4. Taconafide – Soma 0,5 mg

5. Kali, Flvwlxss – V8T

6 . 4Dreamers – 4Dreamers

7. KęKę – To Tu

8. Artur Andrus – Sokratesa 18

9. Zbigniew Wodecki – The Best – Zacznij Od Bacha

10 . Bryan Adams – Ultimate

11 . Sting & Shaggy – 44 / 876

12 . O.S.T.R. – W Drodze Po Szczęście

13 . Różni Wykonawcy – Mój Empik – Moja Muzyka: Muzyka Polska Vol.4

14 . Kortez – Mój Dom

15 . Basia – Butterflies

16 . Kaczor Brs Popalone Styki – Trapanacja Czaszki

17 . Joe Bonamassa – British Blues Explosion Live

18 . My3 – My3

19 . Sławomir – The Greatest Hits

20 . Sarsa – Pióropusze

21 . Lao Che – Wiedza O Społeczeństwie

22 . Arctic Monkeys – Tranquility Base Hotel & Casino

23 . Ed Sheeran – Divide

24 . Taco Hemingway – Szprycer

25 . Zbigniew Wodecki – Złota Kolekcja – Zacznij Od Bacha

26 . Uniatowski – Metamorphosis

27 . Borixon – Mołotow

28 . Ania Dąbrowska – The Best Of

29 . Martyna Jakubowicz – Zwykły Włóczęga

30 . Varius Manx & Kasia Stankiewicz – Ent

31 . PRO8L3M – Ground Zero Mixtape

32 . Różni Wykonawcy – Męskie Granie 2017 – Dogrywka

33 . Paluch – Złota Owca

34 . Różni Wykonawcy – Siesta XIII – Prezentuje Marcin Kydryński

35 . Kizo – Ortalion

36 . Kortez – Bumerang

37 . Quebonafide – Egzotyka

38 . Alvaro Soler – Eterno Agosto

39 . Paul Kalkbrenner – Parts Of Life

40 . Jaromir Nohavica – Poruba

41 . Dua Lipa – Dua Lipa

42 . Maluma – F.A.M.E.

43 . Zbigniew Wodecki, Mitch&Mitch – 1976: A Space Odyssey

44 . Krzysztof Zalewski – Zalewski Śpiewa Niemena

45 . Amy Winehouse – Back To Black

46 . Zbigniew Wodecki – Bursztynowa Kolekcja Emipk – The Very Best Zbigniew Wodecki

47 . Guns’N’Roses – Greatest Hits

48 . Armin Van Buuren – A State Of Trance 2018

49 . Różni Wykonawcy – RMF On – Polskie Przeboje (2017)

50 . Michał Bajor – Od Kofty … Do Korcza Vol.1