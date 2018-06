Za Wodeckim widzimy albumy Malika Montany oraz Stanisławy Celińskiej. Na dalszych miejscach doskonale się sprzedająca koncertówka Tiny Turner oraz album Shawna Mendesa.

To jedyne zagraniczne akcenty w pierwszej dziesiątce – na dalszych pozycjach widzimy płyty naszych wykonawców. Wśród nich są aż trzy nowości. O albumie grupy Tulia mówiło się od dawna, a za zainteresowaniem w internecie poszła analogowa sprzedaż. Miuosh ze Smolikiem pojawiają się na miejscu ósmym, a na 10. pozycji – miłośnikom rocka przedstawiać ich nie trzeba – formacja Lunatic Soul.

1. Zbigniew Wodecki – Dobrze, że jesteś

2. Malik Montana – Tijara

3. Stanisława Celińska – Malinowa…

4. Tina Turner – Tina Live!

5. Shawn Mendes – Shawn Mendes

6. Taconafide – Soma 0,5 mg

7. Tulia – Tulia

8. Miuosh, Smolik, NOSPR – Miuosh, Smolik, NOSPR

9. Zbigniew Wodecki – The Best – Zacznij od Bacha

10. Lunatic Soul – Under The Fragmented Sky

11. Kali, Flvwlxss – V8T

12. Różni wykonawcy – Albo Inaczej 2

13. Jan – Rapowanie & Nocny

14. Kortez – Mój dom

15. Kękę – To tu

16. My3 – Podróż w czasie

17. Dudek P56 – D12. My tape

18. Artur Andrus – Sokratesa 18

19. Małach – Proverbium

20. O.S.T.R. – W drodze po szczęście

21. Sting & Shaggy – 44/876

22. Onar – CBBS

23. Sławomir – The Greatest Hits

24. My3 – My3

25. Zbigniew Wodecki – Złota kolekcja – Zacznij od Bacha

26. Quebonafide – Egzotyka

27. Ed Shirane – Divide

28. Lao Che – Wiedza o społeczeństwie

29. Ania Dąbrowska – The Best Of

30. Kortez – Bumerang

31. Rózni wykonawcy – Męskie granie 2017 – dogrywka

32. Taco Hemingway – Szprycer

33. Borixon – Mołotow

34. Uniatowski – Metamorphosis

35. Arctic Monkeys – Tranquility Base Hotel & Casino

36. Rózni wykonawcy – Siesta XIII – Prezentuje Marcin Kydryński

37. Basia – Butterflies

38. Dua Lipa – Dua Lipa

39. Paluch – Złota owca

40. 4Dreamers – 3Dreamers

41. Różni wykonawcy – Osiecka – itp., itd…

42. Różni wykonawcy – Męskie granie 2017

43. Różni wykonawcy – Mój Empik – Moja muzyka: muzyka polska vol. 4

44. Krzysztof Zalewski – Zalewski śpiewa Niemena

45. Armin ven Buuren – A State Of Trace 2018

46. Pro8l3m – Ground Zero Mixtape

47. Kartky – Blaclout

48. Gruby Mielzky – Komik z despresją

49. Różni wykonawcy – RMF ON – Polskie przeboje (2017)

50. Różni wykonawcy – Najlepsze hity dla ciebie - Francuskie