"Jest to niesamowite, jeszcze to do nas nie dotarło. Dziękujemy publiczności, która natychmiast zerwała się z miejsc i zaczęła klaskać i śpiewać razem z nami" - powiedziała Patrycja Nowicka z zespołu Tulia po otrzymaniu nagrody.

"Chcemy dalej śpiewać i występować przed publicznością. Zmieni się to, że dzisiaj to był nasz drugi występ publiczny, a teraz będziemy miały koncerty, na które zapraszamy" - dodała Tulia Biczak.

ZAiKS ufundował Nagrodę Artyści Artystom. Piotr Rubik został nagrodzony za muzykę do piosenki "Pół na pół". Artysta wraz z wokalistą Marcinem Januszkiewiczem tworzą zespół RUBIK. Kompozytor, który kończy w tym roku 50 lat powiedział PAP, "że jest to świetna piosenka na ten rok bo puentuje życie. Ta piosenka opowiada o tym, że nic nie jest czarne albo białe, że zawsze trzeba szukać złotego środka" - mówił Rubik.

"Myślę, że jestem już na tyle mądry, doświadczony przez życie, że ten środek znalazłem i wiem nieco więcej niż wiedziałem 20 lat temu. Stąd tytuł piosenki Pół na pół" - podsumował.

Nagrodę ZAiKSu za tekst otrzymał Tomasz Organek za piosenkę "5 rano", którą na koncercie wykonał Sławek Uniatowski.

Jury przyznało nagrodę specjalną za jak napisano w uzasadnieniu "bardzo twórcze i nowatorskie podejście do polskiej tradycji ludowej i polskiej muzyki ludowej" zespołowi Tulia.

Podczas konceru Krzysztof Krawczyk wystąpił z okazji 55-lecia pracy artystycznej. Otrzymał on Nagrodę Telewizyjnej Jedynki.

"Dzięki wam przez te 72 lata ani ja, ani nikt z mojej rodziny nigdy nie był głodny" - zwrócił się do publiczności. Oprócz Krawczyka poza konkursem wystąpili Maciej Miecznikowski i zespół Leszcze, Blue Cafe oraz Kasia Cerekwicka.

Koncert w reżyserii Konrada Smugi poprowadzili Agata Konarska i Artur Orzech.

Nagrodę im. Karola Musioła potocznie nazywaną "Karolinką" przyznają widzowie poprzez głosowanie smsami.

Nagroda TVP S.A. przyznawana jest przez jury. W skład komisji wchodzili m.in. piosenkarka Alicja Majewska, kompozytor Włodzimierz Korcz, dyrektor Narodowego Centrum Polskiej Piosenki Rafał Poliwoda oraz wokalista Krzysztof Kiljański.

Po konkursie odbył się koncert podsumowujący dorobek polskiej piosenki literackiej i kabaretowej pt. "Ja to mam szczęście".

Publiczność usłyszała teksty m.in. Mariana Hemara, Wojciecha Młynarskiego, Agnieszki Osieckiej, Jeremiego Przybory, Jacka Cygana. Utwory zostały zaprezentowane w nowych aranżacjach Grzegorza Urbana.

Koncert reżyserowany przez Beatę Szymańską poprowadził Maciej Miecznikowski. Wystąpili m.in.: Janusz Radek, Monika Dryl, Przemysław Babiarz, Grażyna Auguścik, Katarzyna Żak, Edyta Geppert, Olga Bończyk.