O wpływie obniżek cen płyt na nagłe zainteresowanie albumem, który już się niemal nie sprzedawał, pisaliśmy nie raz. Tym razem liderem z przeceny jest popularna (ale bez przesady) formacja Imagine Dragons. Wyprzedziła ona złotą płytę „Dobrze, że jesteś” Zbigniewa Wodeckiego i gości. Na trzecim miejscu znalazł się DJ Decks. Wodecki zamyka też pierwszą dziesiątkę, którą – niemal tradycyjnie – polscy artyści zdominowali.

O magicznych wpływach promocji możemy się przekonać niżej – w zestawieniu pięć płyt zespołu Pink Floyd, choć wydawać by się mogło, że wszyscy, co mieli albumy zasłużonej formacji kupić, już dawno to zrobili.

Zaczyna się letnie przesilenie na rynku płytowym. Zaskakujących liderów powinniśmy mieć jeszcze kilku. Wypatrujcie przecen!

A na marginesie – gdybym kilka tygodni temu kupił płytę Imagine Dragons za 44 zł., teraz czułbym się zrobiony w balona.

1. Imagine Dragons – Evolve

2. Zbigniew Wodecki – Dobrze, Że Jesteś

3. DJ Decks – Mixtape 6

4. Taconafide – Soma 0,5Mg

5. Malik Montana – Tijara

6. Tina Turner – Tina Live!

7. Stanisława Celińska – Malinowa…

8. Kali, Flvwlxss – V8T

9. Blacha – Trapical Moon

10. Zbigniew Wodecki – The Best – Zacznij Od Bacha

11. Kękę – To Tu

12. Dudek P56 – D12. My Tape

13. Małach – Proverbium

14. Shawn Mendes – Shawn Mendes

15. Miuosh, Smolik, Nospr – Miuosh, Smolik, Nospr

16. My3 – Podróż W Czasie

17. Kortez – Mój Dom

18. My3 – My3

19. O.S.T.R. – W Drodze Po Szczęście

20. Tulia – Tulia

21. Sting & Shaggy – 44 / 876

22. Artur Andrus – Sokratesa 18

23. Quebonafide – Egzotyka

24. Borixon – Mołotow

25. Rogal Ddl – Anty

26. Taco Hemingway – Szprycer

27. Różni Wykonawcy – Mój Empik – Moja Muzyka: Muzyka Polska Vol.4

28. Dua Lipa – Dua Lipa

29. Sławomir – The Greatest Hits

30 . Pink Floyd – Dark Side Of The Moon (2011, Experience)

31. Pink Floyd – The Wall

32. Pink Floyd – Wish You Were Here

33. Ghost – Prequelle

34. Paluch – Złota Owca

35. Pink Floyd – The Division Bell (2011, Discovery)

36. Zbigniew Wodecki – Złota Kolekcja – Zacznij Od Bacha

37. Lunatic Soul – Under The Fragmented Sky

38. Pink Floyd – Animals (2016)

39. Lao Che – Wiedza O Społeczeństwie

40. Arctic Monkeys – Tranquility Base Hotel & Casino

41. Pro8L3M – Ground Zero Mixtape

42. Kortez – Bumerang

43. Różni Wykonawcy – Siesta Xiii – Prezentuje Marcin Kydryński

44. Ed Sheeran – Divide

45. Różni Wykonawcy – Męskie Granie 2017

46. 4Dreamers – 4Dreamers

47. Ania Dąbrowska – The Best Of

48. Onar – Cbbs

49. Uniatowski – Metamorphosis

50. Virgin – Choni