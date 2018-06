O tym, że na koncertach Foo Fighters dzieją się często rzeczy nieprzewidziane, nikomu z fanów rocka nie trzeba przypominać. Wczoraj zespół zaskoczył po raz kolejny, zapraszając do wspólnego występu... Guns N' Roses. Dwie zacne formacje razem wykonały utwór z pierwszej płyty GNR - "It's So Easy". Tak to wyglądało okiem jednego z fanów:

A tak z zaplecza:

Guns N' Roses przyjedzie ponownie do Polski 7 lipca 218 roku, by zagrać na Stadionie Śląskim w Chorzowie.