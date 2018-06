Do zdarzenie miało dojść, gdy raper w jednym z salonów wybierał sobie nowy motocykl. Według świadków nieznany do tej pory sprawca podbiegł i z bliskiej odległości oddał strzał do muzyka. Mimo, że szybko został zabrany do szpitala, zmarł w wyniku otrzymanego postrzału.

Muzyk był bardzo kontrowersyjną postacią. Wielu obserwatorów sceny nie odmawiało mu talentu, który jednak nie przełożył się na sukces komercyjny. Jedynie nagranie "Look at Me" dotarło do 40. miejsca na liście najlepiej sprzedawanych i słuchanych piosenek magazynu Billboard.

XXXTentacion miał też kłopoty z prawem. Głośna była sprawa posądzenia go o przemoc domową - ofiara miała być jego ciężarna partnerka.

Hołd muzykowi oddali już m.in. Kanye West i Travis Baker.