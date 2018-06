Na początku była decyzja o powrocie. - Nasza czwórka pomyślała, że fajnie byłoby się spotkać razem i wrócić do studia - ogłosił zespół Abba w mediach społecznościowych. Efektem ich wspólnej pracy mają być dwa całkowicie nowe nagrania. Z komunikatu wynika, że nie będą to odrzuty z sesji sprzed lat, a nowe kompozycje. - Brzmienie zespołu będzie rozpoznawalne, ale także nowoczesne - powiedział niedawno rzecznik zespołu Gorel Hanser.

Wielu fanów zastanawiało się, jak dziś wygląda kwartet, który w grudniu ujawni nagranie "I Still Have A Faith In You".

Na Instagramie pojawiła się pierwsza odpowiedź.