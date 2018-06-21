Polscy artyści powinni nisko kłaniać się odbiorcy w Polsce. Ten został patriotą i kupuje niemal tylko i wyłącznie rodzimą muzykę. W najnowszym notowaniu widać to bardzo wyraźnie.
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Na czele jest Guzior z wyczekiwanym przez fanów hip-hopu albumem „Evil_Things”. Na drugim miejscu jest krążek, który swą popularność ma dzięki wyprzedaży w popularnym sklepie. Poza tym i poza albumem z 19. pozycji w pierwszej dwudziestce mamy tylko i wyłącznie płyty polskich artystów.
To ciekawa tendencja, bo stoi w kontrze z danymi pochodzącymi np. ze serwisów streamingowych. Wychodzi na to, że muzyki z zagranicy słuchamy, ale jeśli już mamy sięgnąć do portfela, to wolimy zapłacić za te rodzimą.
Beneficjentami festiwalu w Opolu są Tulia i Sławek Uniatowski, których płyty poszły mocno do góry w rankingu. Cały czas na potęgę kupujemy krążki Zbigniewa Wodeckiego. I polski hip-hop, od którego aż gęsto w zestawieniu.
1. GUZIOR EVIL_THINGS
2. IMAGINE DRAGONS EVOLVE
3. REST DIXON37 WNM2
4. ZBIGNIEW WODECKI DOBRZE, ŻE JESTEŚ
5. STANISŁAWA CELIŃSKA MALINOWA …
6. TACONAFIDE SOMA 0,5MG
7. ZBIGNIEW WODECKI THE BEST - ZACZNIJ OD BACHA
8. TULIA TULIA
9. KORTEZ MÓJ DOM
10. KALI, FLVWLXSS V8T
11. LUKASYNO LE POETE ASSASSINE
12. KAZIK + ZDUNEK ENSEMBLE WARHEAD
13. KĘKĘ TO TU
14. DJ DECKS MIXTAPE VOL. 6
15. MAŁACH PROVERBIUM
16. O.S.T.R. W DRODZE PO SZCZĘŚCIE
17. UNIATOWSKI METAMORPHOSIS
18. ZBIGNIEW WODECKI ZŁOTA KOLEKCJA - ZACZNIJ OD BACHA
19. SHAWN MENDES SHAWN MENDES
20. KORTEZ BUMERANG
21. ARTUR ANDRUS SOKRATESA 18
22. DUDEK P56 D12. MY TAPE
23. TACO HEMINGWAY SZPRYCER
24. SŁAWOMIR THE GREATEST HITS
25. QUEBONAFIDE EGZOTYKA
26. STING & SHAGGY 44 / 876
27. DUA LIPA DUA LIPA
28. MALIK MONTANA TIJARA
29. PALUCH ZŁOTA OWCA
30. BORIXON MOŁOTOW
31. MIUOSH, SMOLIK, NOSPR MIUOSH, SMOLIK, NOSPR
32. MY3 MY3
33. MY3 PODRÓŻ W CZASIE
34. BEZCZEL 8 BILA
35. LAO CHE WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
36. KRZYSZTOF ZALEWSKI ZALEWSKI ŚPIEWA NIEMENA
37. ZBIGNIEW WODECKI BURSZTYNOWA KOLEKCJA EMIPK - THE VERY BEST ZBIGNIEW WODECKI
38. PRO8L3M GROUND ZERO MIXTAPE
39. RÓŻNI WYKONAWCY MÓJ EMPIK - MOJA MUZYKA: MUZYKA POLSKA VOL.4
40. KRZYSZTOF ZALEWSKI ZŁOTO
41. RÓŻNI WYKONAWCY MĘSKIE GRANIE 2017
42. ANIA DĄBROWSKA THE BEST OF
43. ZBIGNIEW WODECKI, MITCH&MITCH 1976: A SPACE ODYSSEY
44. DAWID PODSIADŁO COMFORT AND HAPPINESS
45. JAZZ BAND MŁYNARSKI-MASECKI NOC W WIELKIM MIEŚCIE
46. ED SHEERAN DIVIDE
47. RÓŻNI WYKONAWCY SIESTA XIII - PREZENTUJE MARCIN KYDRYŃSKI
48. STANISŁAWA CELIŃSKA ATRAMENTOWA
49. PINK FLOYD WISH YOU WERE HERE (2011, EXPERIENCE)
50. ARCTIC MONKEYS TRANQUILITY BASE HOTEL & CASINO