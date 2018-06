Na czele jest Guzior z wyczekiwanym przez fanów hip-hopu albumem „Evil_Things”. Na drugim miejscu jest krążek, który swą popularność ma dzięki wyprzedaży w popularnym sklepie. Poza tym i poza albumem z 19. pozycji w pierwszej dwudziestce mamy tylko i wyłącznie płyty polskich artystów.

To ciekawa tendencja, bo stoi w kontrze z danymi pochodzącymi np. ze serwisów streamingowych. Wychodzi na to, że muzyki z zagranicy słuchamy, ale jeśli już mamy sięgnąć do portfela, to wolimy zapłacić za te rodzimą.

Beneficjentami festiwalu w Opolu są Tulia i Sławek Uniatowski, których płyty poszły mocno do góry w rankingu. Cały czas na potęgę kupujemy krążki Zbigniewa Wodeckiego. I polski hip-hop, od którego aż gęsto w zestawieniu.

1. GUZIOR EVIL_THINGS

2. IMAGINE DRAGONS EVOLVE

3. REST DIXON37 WNM2

4. ZBIGNIEW WODECKI DOBRZE, ŻE JESTEŚ

5. STANISŁAWA CELIŃSKA MALINOWA …

6. TACONAFIDE SOMA 0,5MG

7. ZBIGNIEW WODECKI THE BEST - ZACZNIJ OD BACHA

8. TULIA TULIA

9. KORTEZ MÓJ DOM

10. KALI, FLVWLXSS V8T

11. LUKASYNO LE POETE ASSASSINE

12. KAZIK + ZDUNEK ENSEMBLE WARHEAD

13. KĘKĘ TO TU

14. DJ DECKS MIXTAPE VOL. 6

15. MAŁACH PROVERBIUM

16. O.S.T.R. W DRODZE PO SZCZĘŚCIE

17. UNIATOWSKI METAMORPHOSIS

18. ZBIGNIEW WODECKI ZŁOTA KOLEKCJA - ZACZNIJ OD BACHA

19. SHAWN MENDES SHAWN MENDES

20. KORTEZ BUMERANG

21. ARTUR ANDRUS SOKRATESA 18

22. DUDEK P56 D12. MY TAPE

23. TACO HEMINGWAY SZPRYCER

24. SŁAWOMIR THE GREATEST HITS

25. QUEBONAFIDE EGZOTYKA

26. STING & SHAGGY 44 / 876

27. DUA LIPA DUA LIPA

28. MALIK MONTANA TIJARA

29. PALUCH ZŁOTA OWCA

30. BORIXON MOŁOTOW

31. MIUOSH, SMOLIK, NOSPR MIUOSH, SMOLIK, NOSPR

32. MY3 MY3

33. MY3 PODRÓŻ W CZASIE

34. BEZCZEL 8 BILA

35. LAO CHE WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

36. KRZYSZTOF ZALEWSKI ZALEWSKI ŚPIEWA NIEMENA

37. ZBIGNIEW WODECKI BURSZTYNOWA KOLEKCJA EMIPK - THE VERY BEST ZBIGNIEW WODECKI

38. PRO8L3M GROUND ZERO MIXTAPE

39. RÓŻNI WYKONAWCY MÓJ EMPIK - MOJA MUZYKA: MUZYKA POLSKA VOL.4

40. KRZYSZTOF ZALEWSKI ZŁOTO

41. RÓŻNI WYKONAWCY MĘSKIE GRANIE 2017

42. ANIA DĄBROWSKA THE BEST OF

43. ZBIGNIEW WODECKI, MITCH&MITCH 1976: A SPACE ODYSSEY

44. DAWID PODSIADŁO COMFORT AND HAPPINESS

45. JAZZ BAND MŁYNARSKI-MASECKI NOC W WIELKIM MIEŚCIE

46. ED SHEERAN DIVIDE

47. RÓŻNI WYKONAWCY SIESTA XIII - PREZENTUJE MARCIN KYDRYŃSKI

48. STANISŁAWA CELIŃSKA ATRAMENTOWA

49. PINK FLOYD WISH YOU WERE HERE (2011, EXPERIENCE)

50. ARCTIC MONKEYS TRANQUILITY BASE HOTEL & CASINO