Rick Smith z Underworld spotkał się z Iggym Popem kiedy ustalał szczegóły soundtracku do drugiej części „Trainspotting”. Podczas rozmowy w londyńskim hotelu Savoy narodził się pomysł na współpracę. – Obaj czuliśmy bardzo mocną więź z „Trainspotting” oraz z Dannym Boyle’em. Pomyślałem, że mam jedyną szansę, by przekonać tego dżentelmena, że powinniśmy razem coś nagrać. Zjawiłem się na spotkaniu z połową mojego studia, wynająłem osobny pokój, usiadłem i czekałem – opowiada Rick Smith.

Dwie dekady wcześniej kawałki „Lust for Life” oraz „Born Slippy (Nuxx)” znakomicie uzupełniły „Trainspotting”. Kiedy Iggy zjawił się na umówione spotkanie z muzykami Underworld, był w lekkim szoku: - Przychodzę i widzę całe cholerne studio w pokoju hotelowym, na Skypie połączenie z reżyserem, który przed chwilą dostał Oscara, przede mną pieprzony mikrofon, a zespół ma 30 niemal gotowych utworów. To nie jest pozycja, w której zaczynasz jęczeć. Mój umysł oszalał i wskoczył na najwyższe obroty.

„Teatime Dub Encounters” to rezultat tych niemal spontanicznych sesji nagraniowych, które zaczęły się niedługo po premierze albumów „Barbara, Barbara we face a shining future” Underworld oraz „Post Pop Depression” Iggy’ego Popa – co ciekawe, oba krążki ukazały się tego samego dnia – 18 marca 2016.

Pierwszy utwór z „Teatime Dub Encounters” – „Bells & Circles” – został premierowo zaprezentowany podczas koncertu Underworld na BBC Biggest Weekend w Belfaście. „I’ll See Big” jest dostępne w serwisach cyfrowych. W kawałku Iggy opowiada, jak jego przyjaciele, jakkolwiek dysfunkcjonalni, uratowali go przed wieloma złymi decyzjami. Słowa do „I’ll See Big” zostały zainspirowane rozmową Iggy’ego z Dannym Boyle’em na temat znaczenia obu części „Trainspotting”.

„Teatime Dub Encounters" – lista utworów:

