Fogg-pieśniarz Warszawy w wykonaniu zespołu Młynarski-Masecki Jazz Camerata Varsoviensis, to kolejny projekt muzyczny organizowany przez Muzeum Powstania Warszawskiego, który w wartościowy i ambitny sposób podejmuje temat historii XX-wiecznej Warszawy i Powstania Warszawskiego. Na płycie, która ukaże się 27 lipca, znajdzie się

14 piosenek Mieczysława Fogga, prezentujących twórczość artysty z wszystkich okresów jego wieloletniej kariery.

Mieczysław Fogg to artysta wyjątkowo mocno związany z Warszawą. Karierę wokalisty rozpoczął bardzo wcześnie, śpiewał aż do śmierci, przeżył prawie cały XX wiek ze wszystkimi tragicznymi zwrotami jego historii. Kojarzony z piosenką retro stał się uosobieniem całego utraconego świata. Jeśli przedwojenna piosenka to Fogg, jeśli tango to Fogg, jeśli nostalgiczna nuta z czarnej płyty to Fogg. Mimo bardzo licznych wyjazdów na zagraniczne trasy koncertowe zawsze wracał do Polski. A dokładnie do Warszawy.

Muzeum Powstania Warszawskiego wraz z zespołem Młynarski-Masecki Jazz Camerata Varsoviensis postanowiło oddać hołd Mieczysławowi Foggowi prezentując jego twórczość

w interpretacji współczesnych artystów. Płyta i planowany koncert będzie opowieścią

o Polsce, Warszawie, etosie estradowym, a także o piosence i ludziach, którzy ją tworzyli.