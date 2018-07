Redakcja Dziennik.pl

Współpraca nie jest przypadkiem. Hania i Piotr poznali się przy okazji nagrywania pierwszego albumu Domowych Melodii, a kilka lat później Duit zaprosił Hanię do stworzenia orkiestrowych aranżacji jego debiutanckiego albumu, których można było wysłuchać m.in. podczas koncertu na zeszłorocznym festiwalu Open’er. Piotr, od pierwszego numeru - “kombinacje" opublikowanego przez tęskno w ubiegłym roku, stał się wielkim wielbicielem duetu Joanny i Hani, dlatego pomysł stworzenia czegoś wspólnie wypłynął bardzo naturalnie. Rezultatem tej muzycznej przyjaźni jest właśnie piosenka “razem”. Teledysk do utworu to analogowe wizualizacje nagrane jednym ujęciem przez same artystki.