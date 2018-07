Redakcja Dziennik.pl

Siódmy studyjny album Riverside zatytułowany będzie „Wasteland” i ukaże się dzięki Mystic Production w Polsce oraz sumptem Inside Out na całym świecie 28 września 2018 roku.

Okładkę nowego albumu stworzył współpracujący od wielu lat z zespołem amerykański artysta Travis Smith (Opeth, Devin Townsend). Tytuły utworów przedstawiają się następująco:

1. The Day After

2. Acid Rain

3. Vale Of Tears

4. Guardian Angel

5. Lament

6. The Struggle For Survival

7. River Down Below

8. Wasteland

9. The Night Before

Riverside "Wasteland" / Materiały prasowe

Tym razem Riverside zdecydował się na tematykę post-apo. Mariusz Duda, lider zespołu, komentuje:

„Tematyka „post-apokaliptyczna” chodziła za mną już od dawna - książki, filmy, gry video, opowieści o próbie przetrwania w świecie, który się skończył. Dopiero teraz jednak napisanie takiej historii nabrało sensu i znaczenia, kiedy to Riverside rozpoczyna swój nowy rozdział. „Wasteland” mówi przede wszystkim o tym, co dzieje się obecnie na świecie oraz nawiązuje do tragedii jaka wydarzyła się w zespole w 2016 roku. Muzycznie powróciliśmy do mroczniejszego grania, ale i stworzyliśmy nową jakość i charakter. To wciąż Riverside, ale znacznie głębsze i dojrzalsze w swojej wymowie. Wszyscy artyści podczas promocji nowych płyt mówią o tym, że stworzyli swoje najlepsze dzieło. Ja tego nie powiem, bo wszystko co udało nam się do tej pory napisać, było bardzo dobre, wyjątkowe i na poziomie. Jednak takiego ładunku emocjonalnego, jaki ma miejsce na najnowszym albumie, nie było jeszcze nigdy i najprawdopodobniej nigdy już nie będzie. „Wasteland” to duży, poetycki, wielowymiarowy i bardzo głęboki album. Taki, co to być może powstaje raz na całe życie”.

„Wasteland” to pierwszy studyjny album skomponowany bez udziału tragicznie zmarłego w lutym 2016 roku współzałożyciela i gitarzysty zespołu Piotra Grudzińskiego. Tym razem Riverside zdecydował się nagrać płytę jako trio, przy udziale zaproszonych gości.

W październiku 2018 rusza europejska trasa koncertowa „WASTELAND TOUR”, promująca najnowsze wydawnictwo zespołu. W Polsce RIVERSIDE wystąpi w Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Łodzi, Toruniu, Krakowie i Warszawie. Poniżej szczegółowe daty i miejsca koncertów:

RIVERSIDE – “Wasteland 2018 Tour”:

12.10.2018 Gdansk (Poland) - B90

13.10.2018 Poznań (Poland) - Tama

14.10.2018 Wrocław (Poland) - A2

16.10.2018 Katowice (Poland) - Miasto Ogrodów

17.10.2018 Łódź (Poland) - Magnetofon

18.10.2018 Toruń (Poland) - Od Nowa

20.10.2018 Kraków (Poland) - Studio

21.10.2018 Warszawa (Poland) - Hala Kolo

30.10.2018 Berlin (Germany) - Kesselshaus

31.10.2018 Schorndorf (Germany) - Manufaktur

03.11.2018 Lisbon (Portugal) - LAV

04.11.2018 Madrid (Spain) - MON LIVE

05.11.2018 Barcelona (Spain) - Salamandra 1

06.11.2018 Lyon (France) - CCO

07.11.2018 Paris (France) - La Machine

09.11.2018 Manchester (UK) - Academy 2

10.11.2018 London (UK) - The Electric Ballroom

11.11.2018 Sint Niklaas (Belgium) - Casino

12.11.2018 Utrecht (The Netherlands) - Tivoli Vredenburg

14.11.2018 Hamburg (Germany) - Markthalle

15.11.2018 Oberhausen (Germany) - Turbinenhalle 2

16.11.2018 Pratteln (Switzerland) - Z-7

17.11.2018 Neunkirchen (Germany) - Gloomaar Festival