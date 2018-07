Redakcja Dziennik.pl

Nieprzypadkowo pewnie nagranie "5 More Days Til Summer" pojawiło się w sam środek lata. Lenny Kravitz koncertuje, promując album, który do sprzedaży trafi 8 sierpnia. Na nową płytę muzyka musieliśmy czekać cztery lata - we wrześniu 2014 roku do sklepów trafiło "Strut". Nowa płyta "Raise Vibration" ukaże się w 9 lat po premierze pierwszego krążka Kravitza - we wrześniu 1989 roku ukazała się płyta "Let Love Rule"

Dziś Lenny Kravitz jest jedną z najbardziej rozpoznawanych postaci na rockowej scenie. Wielokrotnie grał koncerty w Polsce, ostatni raz zaprezentował się krakowskiej publiczności w czerwcu tego roku.