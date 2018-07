Redakcja Dziennik.pl

Nie było drugiego takiego trębacza w historii polskiego jazzu. Światowej sławy muzyk, Tomasz Stańko odszedł dziś po długich zmaganiach z rakiem. W ostatnich miesiącach muzyk już nie koncertował. Zmarł dziś nad ranem. Informację o jego śmierci przekazała córka.

Był bez wątpienia mistrzem swego instrumentu. Zarówno, kiedy grał swój ukochany jazz, jak i wtedy kiedy grał muzykę popularną - grał z niespotykaną maestrią, w swoim charakterystycznym stylu.

Urodził się podczas II Wojny Światowej, w 1942 roku w Rzeszowie. Muzyką zajmował się od wczesnych lat sześćdziesiątych, kiedy to grał w zespole Jazz Darings.

Grał na całym świecie, współpracował m.in. Cecilem Taylorem, Janem Garbarkiem, Peterem Warrenem, Stu Martinem, Donem Cherrym, Garym Peacockiem, Davem Hollandem, Dino Saluzzim. Nagrywał i koncertował z czołówką polskiej muzyki, m.in. z Michałem Urbaniakiem, czy Anną Marią Jopek.

Aktywnie zajmował się też organizacją życia jazzowego. Był organizatorem, a także często grał w Bielsku-Białej, na tamtejsze jesieni jazzowej.

Komponował muzykę filmową, nagrywał z artystami zaliczanymi do kręgu muzyki popularnej, ale nade wszystko znany był z jazzu. Do jego najważniejszych płyt zalicza się m.in. "Music for K.", "Witkacy - Pejotl", "Freelectronic: Switzerland", "Suspended Night".