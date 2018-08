Przeznaczony do likwidacji zakład belgijskiej firmy znajduje się w miejscowości Figline Valdarno, gdzie piosenkarz mieszka i ma wielkie gospodarstwo oraz winnicę. Odwiedził on rano manifestujących robotników, którzy niedawno otrzymali listy z zawiadomieniem o tym, że zostaną zwolnieni. Na razie datę zamknięcia fabryki przełożono o miesiąc.

Jeśli do tego wkrótce dojdzie, w sumie pracę straci 318 osób. Pikieta przed bramą urządzana jest codziennie.

Wokalista wysłuchał historii około 400 uczestników pikiety, wśród których były też rodziny robotników, a następnie przekazał im słowa solidarności - informuje Ansa.

Następnie Sting wziął do ręki gitarę i zaśpiewał kilka piosenek, wśród nich "The last ship", przywołującą historię zamknięcia stoczni w Wallsend w Anglii, gdzie pracował jego ojciec. Robotnicy odpowiedzieli mu śpiewając utwór włoskiego rockmana Ligabue.

Artysta wyjaśnił, że wizytę u protestujących uważał za swój obowiązek.