Pierwsze dwie pozycje to chęć do uzupełniania klasyki. Następne to tegoroczne wakacyjne hity. Obecność w pierwszej dziesiątce Maanamu nie powinna nikogo dziwić. Taco Hemingway to postać, która od kilku lat potrafi przyciągnąć do siebie osoby spoza świata hip-hopu - stąd jego popularność nie na jeden czy dwa tygodnie. Możemy być pewni, że w zestawieniu obecny będzie przez długie miesiące.

Poza Whitney Houston i gwiazdą dwóch wielkich koncertów - Edem Sheeranem w pierwszej dwudziestce mamy same polskie płyty i składanki. Warto zwrócić uwagę na dwa albumy nieoczywiste - czyli ReTo oraz wspaniale nagraną płytę "Fogg - Pieśniarz Warszawy".

Oczywiście przez długie tygodnie w czołówce będzie też soundtrack do "Mamma Mia! Here We Go Again". Muzyczny przebój kinowy musiał przełożyć się na pozycję w zestawieniach sprzedaży.

1. Whitney Houston – I Will Always Love You. The Best Of Whitney Houston

2. Maanam – Złota Kolekcja Vol. 1&2

3. Taco Hemingway – Cafe Belga

4. Różni Wykonawcy – Bravo Hits Lato 2018

5. Różni Wykonawcy – Mój Empik – Moja Muzyka: Muzyka Rockowa Vol.2

6. Muzyka Filmowa – Mamma Mia! Here We Go Again

7. Kortez – Mój Dom

8. Hinol, Polska Wersja – Mej Duszy Dziecko

9. Lady Pank – LP1

10. ReTo – Boa

11. Różni Wykonawcy – Męskie Granie 2017

12. Młynarski-Masecki Jazz Camerata Varsoviensis – Fogg – Pieśniarz Warszawy

13. Zbigniew Wodecki – The Best – Zacznij Od Bacha

14. Ed Sheeran – Divide

15. Kali, Flvwlxss – V8T

16. Paweł Domagała – Opowiem Ci O Mnie

17. Taconafide – Soma 0,5 mg

18. Ed Sheeran – X

19. Guzior – Evil_Things

20. Różni Wykonawcy – RMF FM Muzyka Najlepsza Pod Słońcem 2018

21. KęKę – To Tu

22. Różni Wykonawcy – Męskie Granie 2017 – Dogrywka

23. Dawid Podsiadło – Annoyance And Disappointment

24. Remo – Sekret

25. Stanisława Celińska – Malinowa…

26. Kortez – Bumerang

27. O.S.T.R. – W Drodze Po Szczęście

28. DJ Decks – Mixtape Vol. 6

29. Kartky – Blackout

30. Tulia – Tulia

31. Krzysztof Zalewski – Złoto

32. Filipek – Rozdział Zamknięty

33. Małach – Proverbium

34. PRO8L3M – Ground Zero Mixtape

35. Krzysztof Zalewski – Zalewski Śpiewa Niemena

36. Malik Montana – Tijara

37. Florence & The Machine – High As Hope

38. Zbigniew Wodecki – Dobrze, Że Jesteś

39. Ania Dąbrowska – The Best Of

40. Kasia Kowalska – Aya

41. Nocny Kochanek – Zdrajcy Metalu

42. Ed Sheeran – “+”

43. Różni Wykonawcy – Męskie Granie 2016

44. Taco Hemingway – Marmur

45. Quebonafide – Egzotyka

46. Sławomir – The Greatest Hits

47. Taco Hemingway – Szprycer

48. Paluch – Złota Owca

49. My3 – My3

50. Alvaro Soler – Eterno Agosto